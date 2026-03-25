„Nem panaszkodnak” – Balogh Edina megható üzenettel jelentkezett

Balogh Edina legújabb Instagram-bejegyzésében egy különleges festményt mutatott meg követőinek, amely egy erőt sugárzó fát ábrázol.

Balogh Edina egy igazi művész

Balogh Edina most festészetével tarolt

A színésznő a kép mellé személyes gondolatokat is megosztott arról, miért éppen a fák inspirálják őt alkotás közben. Balogh Edina bejegyzésében a művészet, a festészet és az alkotás fontosságát hangsúlyozta, valamint azt az erőt, amelyet a természetből merít.

Sokszor kérdezik, miért festek fákat? … Mert lenyűgöz a tartásuk

– kezdte a bejegyzésben a színésznő.

Nem panaszkodnak a szélre, nem félnek az éjszakától. Csak állnak, erősen. Ezt az érzést szerettem volna vászonra vinni, a csendes, megalkuvás nélküli erőt

– írta Edina.

A poszt rövid idő alatt számos kedvelést és elismerő kommentet kapott, a követők közül többen is méltatták az alkotást és annak üzenetét.

Meseszép

– írta az egyik kommentelő. Míg egy másik így folytatta: