Balázs Andi gyásza nem szűnik: „Édesapám és édesanyám odaát várni fognak engem”

Balázs Andi színésznő mindig őszintén beszélt az életét tarkító veszteségekről. Egészen kiskorában egy autóbalesetben elhunyt az akkor még csak hét éves nővére, majd évekkel később szeretett édesanyját is elveszítette, négy évvel ezelőtt pedig rajongásig szeretett édesapja is elhunyt. Az évforduló kapcsán a színésznő elmesélte, hogy számára édesapja halálával nem ért véget a közöttük lévő kapcsolat.

Balázs Andi édesapja négy éve hunyt el (Fotó: Knap Zoltán)

Balázs Andi gyásza nem múlik. Szerinte a veszteségek az ember egész életét végigkísérik és nem azt kell várni, hogy a gyász elmúljon, hanem egy olyan életet kell kialakítani, ami a gyász érzését ellensúlyozza. „Egész életemben gyászolni fogom az édesapámat és minden elhunyt szerettemet. Édesapa mindig azt mondta, hogy az ember soha nem hagyja abba a gyászolást, csak körbenövi az élet az elvesztett személyek hiányát. Én e szerint élem az életemet” – idézte fel édesapja szavait a színésznő.

A napokban lesz a negyedik évfordulója annak, hogy Balázs Andi édesapja elhunyt. A színésznő úgy érzi, hogy a legnagyobb lelki mélységeken már túl van, de ezek a napok mindig különösen nehezek a számára.

Édesapám halálának az évfordulója mindig különösen nehéz nap a számomra. Minden évben ilyenkor leülök egy csöndes helyre, gyújtok egy gyertyát és hosszasan beszélgetek az édesapámmal. Elmondok neki mindent, ami a szívemet nyomja és felidézem a régi szép emlékeket

– osztotta meg érzéseit Balázs Andi.

Balázs Andrea hiszi, hogy az édesapja az égből segíti őt

Úgy érzi, hogy édesapjával minden nap kommunikálnak egymással. Hisz abban, hogy a halállal csupán a fizikai kapcsolat szűnik meg, de a lelki kapcsolódás örökké megmarad. „Én érzem és tudom, hogy édesapám lelke hall engem és minden nap gondolunk egymásra. Hiszem, hogy amikor majd eljön az én időm, akkor édesapám és édesanyám odaát várni fognak engem és végre újra magamhoz ölelhetem majd őket. Ebben kell hinnem, ez ad erőt a mindennapokban” – állítja határozottan a Nagy Duett egykori nyertese.

Amikor bajba kerül, vagy nem tudja mitévő legyen elhunyt édesapja fentről mindig a segítségére siet.

Sokszor előfordul, hogy keresek valamit a lakásban és nem találom. Hosszas keresés után felnézek az égre és azt mondom, könyörgöm segítsen valaki. Pillanatok alatt a szemem elé kerül a keresett tárgy. Ilyenkor jót derülök, hogy biztos édesapám megsajnált odafönt és segített megtalálni, de ez csak egy a sok történés közül

– emlékezett mosolyogva az örök optimista színésznő.