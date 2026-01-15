Balázs Andi a nehéz időszakairól vallott: „Én sem vagyok vasból, már így ötven felé”

Balázs Andi szerepeibe mindig 100%-os erővel veti bele magát, és ez persze az élet minden más területére is igaz. És bár közel sem könnyű az egyetemet, a tanítást, a színházat és a forgatásokat összeegyeztetni, ő mégis úgy zsonglőrködik mindezzel, mintha mindez gyerekjáték lenne. A mindig derűs színésznő most a Borsnak mesélt arról, hogy ez koránt sem ilyen egyszerű, de most elárulta mi a titka.

Balázs Andi családja és kiskutyái társaságában tudja igazán kipihenni magát, így ma már tudatosan szán időt erre is (Fotó: Mediaworks Archív)

Balázs Andi fiatalon, pályája kezdetén hajlamos volt arra, hogy túlhajtsa magát, de mostanra megtanulta meghúzni a határait, hogy ne égjen ki a munkában. Így idénre is épp annyit vállalt, ami örömet okoz neki.

„Most kezdek próbálni, mert idén is 12 darabban játszom, emellett nemsokára forgatok egy nagyon izgalmas dokumentumfilmet, és persze egyetemre járok, valamint tanítok is. Igyekszem úgy beosztani az időmet, hogy minden beleférjen, de már a tavalyi évem is hasonló volt, így remélem most is sikerül. Mindig nagyon izgulok azon, hogy mindenhova mindig odaérjek, de ez engem nem úgy fáraszt, hiszen a közönség szeretete olyan, mintha töltőre tennének, és az előadásokon szinte kivirulok” – kezdte a színésznő.

Már igyekszem úgy csinálni a dolgaimat, hogy én is benne legyek, mert körülbelül a 30-as éveim közepén rájöttem, hogy nagyon elfelejtkeztem magamról, és akkor annak meg is volt a hatása. Amikor már mondjuk egy megfázás is nyolc hétig tartott, akkor rá kellett jönnöm, hogy pihenni kell, nem csak a testemnek, hanem a lelkemnek, és a tudatomnak is

– vallotta be.

Balázs Andi kasszás Erzsiként került a köztudatba, de azóta már számtalan szerepben láthattuk (Fotó: Balázs Andi)

Balázs Andi párja mindig támaszt nyújt

Mindezek mellett persze az is nagyon fontos, hogy a szeretteire időt szánjon, amiben persze a párja, Gábor is nagy szerepet játszik, ő ugyanis mindig figyelmezteti, ha átesik a ló túloldalára.

„Borzasztóan örülök, ha itthon lehetek, vezethetem a háztartást, átjön a családom, a barátaink, és társasjátékozunk, kártyázunk, vagy akár Gáborral filmet nézünk. Sőt, ezeknek kell is helyet találni, mert akkor van meg az igazi egyensúly. Nagyon szeretem belevetni magam az előadásokba és próbákba, de rá kellett jönnöm, hogy azért én sem vagyok vasból már így ötven felé” – jelentette ki őszintén Andi.

Nagyon erős támasztékom Gábor, és nagyon sok mindenben segít, ahogy én is őt. Mi így működünk már majdnem huszonnégy éve, és nagyon örülök neki, hogy ő mindig tartja bennem a lelket, ahogy én is benne, ha nehezebb időszakot él át. Szerencsére nem esik le az aranygyűrű az ujjáról, ha be kell vásárolni, vagy elindítani a mosogatógépet, szóval mindent megoldunk. Ha pedig úgy érezzük, hogy megbillen az egyensúly, akkor szólunk egymásnak, hogy »Már hiányzol, mikor randizunk?« és akkor randizunk

– árulta még el nevetve Balázs Andi Gáborral kapcsolatban.