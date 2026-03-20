Meglepő! Így próbál meg talpon maradni Bajor Imre lánya, Lili

Bajor Lili, Bajor Imre lánya követte szülei példáját, és a színészi pályát választotta, és 2019-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Azóta viszont saját bőrén tapasztalja, mennyire kemény és kiszámíthatatlan tud lenni ez a világ. A fiatal színésznő nemcsak a szakmai kihívásokról, hanem a mindennapi küzdelmekről is őszintén beszélt, és arról is, hogyan próbálja megtalálni a saját helyét ebben a folyamatosan változó közegben.

Bajor Imre lánya, Lili több lábon áll

Bajor Lili elárulta, hogy bár nagyon szeretne csak választott szakmájából megélni, de ma már nem engedheti meg magának, hogy csak egyetlen dologra építsen, ezért több területen is kénytelen dolgozni.

A pandémia óta próbálok több lábon állni, mert egyszerűen nem lehet csak a színházra építeni sajnos. Persze ez lenne a fő irány, ezt szeretném csinálni teljes erővel, de mellette tanítok egy általános iskolában drámát, és csapatépítőkkel is foglalkozom. Ezt nem bánom, mert nagyon szeretem csinálni, de a fő vágyam, hogy csak a színházi munkákból éljek meg

– mondta. Azt is elárulta, hogy a színház világa teljesen kiszámíthatatlan, ami miatt néha kénytelen más munkák után is nézni.

„Van, amikor annyira sok a munka, hogy teljesen kitölti az időmet, máskor viszont alig van feladat, ilyenkor muszáj mással foglalkozni. Viszont ez nem egyedi eset, mert azt látom, hogy ma már szinte mindenki így él ebben a szakmában, mert valahogy biztosítani kell a megélhetést” – tette hozzá.

Egyre fontosabb a stabilitás

Lili szerint a színházi és filmes közeg is sokat változott, és nem feltétlenül abba az irányba, ami közel áll hozzá.

„Azt érzem, hogy teljesen átalakult ez a világ, a színház és a film is más lett. Én inkább a régi értékeket képviselem, amit a szüleimtől hoztam, de ez ma már sokszor háttérbe szorul. Ráadásul szabadúszóként még nehezebb megtalálni a helyedet, mert folyamatosan menni kell a munkák után” – mondta Bajor Lili színésznő.

A biztonság kérdése egyre fontosabb lett számára, főleg ahogy telik az idő.

Soha nem voltam társulati tag, mindig szabadúszóként dolgoztam, viszont ez az én választásom is volt. De mostanra egyre inkább érzem, hogy jó lenne valami stabilitás. Ez a fajta élet viszont nem igazán adja meg ezt. Az sem segít, hogy nem vagyok az a típus, aki menedzseli magát, inkább abban hiszek, hogy ha valakivel jól dolgoztam, akkor újra hívni fog, de ez ma már nem mindig működik így. Önmenedzselésben muszáj lenne fejlődnöm

– tette hozzá Hámori Eszter és Bajor Imre lánya.