Bizarr meglepetés A Nagy Duett színpadán: senki sem számított arra, hogy ő feltűnik

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 19:50
Lengyel JohannaA Nagy Duett 2026
Erre a sztárvendégre aligha számított bárki is.

Schobert Norbert Jr. és Lengyel Johanna, azaz az előző adás győztesei kezdték meg A Nagy Duett 2026-os évadának harmadik élő adását. Egy esküvői jelenetet keltettek életre, a menyasszony azonban meglepő módon nem a mester, Johanna volt, hanem egy sztárfellépő, akinek kilétét sokáig a fátyol takarta - pedig bizony az alakja is lebuktathatta volna.

Az extrém külsejű Baj Angelika is megjelent A Nagy Duett harmadik adásának nyitó produkciójában
Az extrém külsejű Baj Angelika is megjelent A Nagy Duett harmadik adásának nyitó produkciójában  Fotó: MATE KRISZTIAN

A fátyol alatt ugyanis a tekintélyes mellmérettel rendelkező felnőttfilmes Baj Angelika rejtőzködött!

Lékai-Kiss Ramóna a "legvagányabb esküvő"-nek nevezte, amit valaha láthattunk, a zsűri pedig végig dicsérte a párost. Érdekes, hogy Angelika vendégszereplése nem váltott ki olyan nagy visszhangot. Tény, hogy nem volt olyan őrült a jelenléte, mint Princess Szabináé a legelső adásban.

A páros végül a maximum 40 pontot kapta meg.

Meglepetés vendég A Nagy Duett színpadán:

 

