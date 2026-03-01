Bizarr meglepetés A Nagy Duett színpadán: senki sem számított arra, hogy ő feltűnik

Schobert Norbert Jr. és Lengyel Johanna, azaz az előző adás győztesei kezdték meg A Nagy Duett 2026-os évadának harmadik élő adását. Egy esküvői jelenetet keltettek életre, a menyasszony azonban meglepő módon nem a mester, Johanna volt, hanem egy sztárfellépő, akinek kilétét sokáig a fátyol takarta - pedig bizony az alakja is lebuktathatta volna.
A fátyol alatt ugyanis a tekintélyes mellmérettel rendelkező felnőttfilmes Baj Angelika rejtőzködött!
Lékai-Kiss Ramóna a "legvagányabb esküvő"-nek nevezte, amit valaha láthattunk, a zsűri pedig végig dicsérte a párost. Érdekes, hogy Angelika vendégszereplése nem váltott ki olyan nagy visszhangot. Tény, hogy nem volt olyan őrült a jelenléte, mint Princess Szabináé a legelső adásban.
A páros végül a maximum 40 pontot kapta meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.