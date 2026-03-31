Molnár Viktor fia, Titusz megsérült: Bokamerevítőben kell versenyeznie az Ázsia Expresszben

Rövidesen elstartol a TV2 nagyszabású kalandrealityje, az Ázsia Expressz, amely ezúttal teljesen új helyszínen teszi próbára a versenyzőket. A párosok most Dél-Amerikában, extrém körülmények között, dzsungeleken és magaslati területek viszontagságai között küzdenek majd meg a feladatokkal. Már most látszik, hogy ez az évad nemcsak látványos, hanem minden eddiginél keményebb lesz.

Molnár Viktor és fia, Molnár Titusz rögtön nagy hátránnyal indul az Ázsia Expressz új évadában, ugyanis sérülés nehezíti az apa-fia párost (Fotó: TV2)

Hátrányban az Ázsia Expresszben?

Az Ázsia Expressz új évada rengeteg izgalmat tartogat, a szereplők tekintetében is. Az egyik legkülönlegesebb páros lehet kétségtelenül Molnár Viktor és fia, Titusz, akik apa-fia kapcsolatukat teszik próbára egy olyan versenyben, ahol minden apró hiba komoly következményekkel járhat. A Kincsvadászokból ismert műtárgykereskedő számára ez teljesen új terep, ráadásul nem is ideális körülmények között vágnak bele a megmérettetésbe.

Szerintem erre a versenyre nem lehet felkészülni. Igazából egyáltalán nem néztem ezt a műsort korábban, és aztán a megállapodást követően kezdtük el nézni közösen. Ne akarjátok megtudni azt az érzést

– kezdte nevetve Molnár Viktor a TV2 Mokka című műsorában.

Molnár Titusz jelenleg gimnazista, így a műsor indulása előtt rengeteget tanult, hogy előre bepótolja a kimaradó anyagokat (Fotó: TV2/Mokka)

A helyzetet tovább nehezíti, hogy Titusz sérülten vág neki a versenynek, ami egy ilyen megterhelő kihívásnál hatalmas hátrányt jelenthet.

Fizikailag gyakorlatilag mind a ketten roncsok vagyunk. Nekem is volt egy balesetem, és én lábadozva fogok menni végig. Ezt az előnyt kicsit odaadjuk most a többi versenyzőnek

– mesélte Titusz, majd édesapja rögtön rávágta:

„Gyakorlatilag egy bokamerevítőben jön végig.”

Viktor a sérülésről korábban már lapunknak is mesélt.

„A fiam, aki nyilvánvalóan az erőt és a lendületet adja majd a csapatmunkához, bicegve indul, mivel néhány hete még fekvőgipszben volt a lába egy sérülés miatt. Szóval, van némi hendikepünk, ami a fizikai felkészültségünket illeti, de innen szép nyerni” – nyilatkozta korábban a Borsnak Molnár Viktor.

Titusz az iskolából is kimarad

A fiatal versenyző számára ráadásul nemcsak a fizikai állapot jelent nehézséget, hanem az iskolai kötelezettségek is, hiszen gimnazistaként nem engedheti meg magának, hogy lemaradjon.

Most egy kicsit szívós helyzetben vagyok, mivel nekem nagyjából mindent be kell pótolnom előrehozottan, még mielőtt elmegyünk, hogy ne legyen az, még véletlenül se, hogy engem nem tudnak lezárni. A spanyolországi utam után volt már ilyen korábban, hogy osztályozó vizsgát kellett tennem és az borzasztó. Soha többet nem szeretnék ilyet csinálni. Szóval, megbeszéltem az osztályfőnökömmel, hogy előrehozottan be bepótolhatom a jegyeket, amiket nem tudok később

– mondta Molnár Titusz a Mokkában.