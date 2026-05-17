KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Paszkál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Durva viharral indul a vasárnap: mutatjuk, hol csap le az ítéletidő

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 06:00
elsőfokú riasztászivatarjégeső
Kiadós esővel, viharos széllökésekkel és helyenként zivatarokkal búcsúzik a hétvége, a HungaroMet több vármegyére is elsőfokú riasztást adott ki.
Bors
A szerző cikkei

A meteorológusok figyelmeztetése szerint vasárnap nem árt az óvatosság: Veszprém vármegyében a viharos széllökések a 70 km/h-t is meghaladhatják, míg a keleti határszélen, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében zivatarok, villámlás és jégeső miatt érvényes az elsőfokú riasztás. Utóbbi térségben, Szabolcsban még hétfőn is számítani kell a villámok szabdalta, zivataros égre.

Több vármegyére is kiadták a riasztást a meteorológusok: jégesővel és villámlással csap le az ítéletidő
Több vármegyére is kiadták a riasztást a meteorológusok: jégesővel és villámlással csap le az ítéletidő Fotó: Met.hu

Elsőfokú riasztás van érvényben

A Köpönyeg részletes előrejelzése szerint az alábbiakra számíthatunk a következő napokban:

Vasárnap

Esős lesz a nap első fele, majd délután nyugat felől megkezdődik a felhőzet csökkenése, estére a Dunántúlon már teljesen felszakadozhat a felhőzet. A nap második felében a középső tájakon is fokozatosan szűnik a csapadék. Az északnyugati szél sokfelé lesz erős, délig még viharos lökések is lehetnek. 10 és 20 fok között mozog a hőmérséklet.

Hétfő

A Dunántúlon már ragyogó napsütésre van esély, míg a Dunától keletre gomolyfelhős lesz az ég, és elszórt zápor is előfordul. Reggel 5, délután már 20 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedd

A többórás napsütést gomolyfelhők zavarják, és délután néhol zápor is kialakul. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Estétől megélénkül az ÉNy-i szél.

Szerda

Napos, gomolyfelhős időre van kilátás, kicsi az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél erős lesz. 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu