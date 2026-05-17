Durva viharral indul a vasárnap: mutatjuk, hol csap le az ítéletidő

A meteorológusok figyelmeztetése szerint vasárnap nem árt az óvatosság: Veszprém vármegyében a viharos széllökések a 70 km/h-t is meghaladhatják, míg a keleti határszélen, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében zivatarok, villámlás és jégeső miatt érvényes az elsőfokú riasztás. Utóbbi térségben, Szabolcsban még hétfőn is számítani kell a villámok szabdalta, zivataros égre.

Elsőfokú riasztás van érvényben

A Köpönyeg részletes előrejelzése szerint az alábbiakra számíthatunk a következő napokban:

Vasárnap

Esős lesz a nap első fele, majd délután nyugat felől megkezdődik a felhőzet csökkenése, estére a Dunántúlon már teljesen felszakadozhat a felhőzet. A nap második felében a középső tájakon is fokozatosan szűnik a csapadék. Az északnyugati szél sokfelé lesz erős, délig még viharos lökések is lehetnek. 10 és 20 fok között mozog a hőmérséklet.

Hétfő

A Dunántúlon már ragyogó napsütésre van esély, míg a Dunától keletre gomolyfelhős lesz az ég, és elszórt zápor is előfordul. Reggel 5, délután már 20 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedd

A többórás napsütést gomolyfelhők zavarják, és délután néhol zápor is kialakul. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Estétől megélénkül az ÉNy-i szél.

Szerda

Napos, gomolyfelhős időre van kilátás, kicsi az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél erős lesz. 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték.