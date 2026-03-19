„Nagyon tetszeni akartam neki” – Agárdi Szilvi kitálalt a randijáról, erre biztos nem számítanál!

Agárdi Szilvia énekesnő nemcsak a hangjával, hanem a személyiségével is rengeteg ember szívébe belopta magát. A közösségi médiában rendszeresen oszt meg őszinte történeteket a mindennapjairól, legutóbb például arról, hogy a háza leégett, azonban rengeteg segítséget kapott ebben a nehéz helyzetben. Most azonban nem egy szomorú, hanem egy különleges történetet osztott meg rajongóival.

Agárdi Szilviék különleges randija

Agárdi Szilvia és párja, Gergő története már az első találkozásnál eltért a megszokottól. Nem egy klasszikus vacsorával vagy mozival indult minden, hanem egy egészen különleges helyszínt választottak, ahol a férfi segítségére is nagy szükség volt.

Amikor mi ismerkedtünk Gergővel, az első randink helyszíne a Csodák Palotája volt. Emlékszem, hogy borzasztó erősen kisminkeltem magam, nyilván nem láttam, hogy hogy néz ki, de nagyon tetszeni akartam neki. Elmentünk, és mindenféle játék volt, volt egy csomó, ami hangot is adott, nagyon érdekes volt

– kezdte Agárdi Szilvi.

A kapcsolat elején azonban sok olyan helyzet adódott, amit közösen kellett megoldaniuk, hiszen egy látássérült ember számára a világ bemutatása teljesen másfajta figyelmet igényel. Ez egy olyan folyamat volt, amely idővel természetessé vált köztük.

Képzeljétek el, hogy meg kellett tanulnia az évek alatt, hogyan mesélje el nekem, hogy mi hogy néz ki, és hogy kell használni. Az elején annyira humoros volt, mert nagyon keveset beszélt, mindig félmondatokat mondott, hogy például ez a tárgy kerek, nekem pedig tovább kellett kérdezgettem, hogy ez most hogy néz ki pontosabban, vagy milyen anyagú

– mondta.

Átalakult a kapcsolat

Ahogy telt az idő, ez a fajta kommunikáció teljesen átalakult, és ma már természetes része a kapcsolatuknak, sőt, egyfajta különleges kötődést is ad nekik.

Az évek alatt megtanulta, hogy mindent elmesél. Volt színházi randink is, ott közben narrált, hogy a színészek mit csinálnak éppen a színpadon. Szóval tényleg mindent meg lehet oldani

– állította.

Bár Agárdi Szilvi korábbi videójában azt mondta, egy két színre emlékszik, azért nagy segítségére van párja, aki mindent körülír neki. Szilvi elmondása szerint, ha megfog valamit, az inkább az anyag minőségét segít megkülönböztetni, a színhez más módon kapcsolódik.

Amikor veszek egy ruhát például, mindig megkérdezem, milyen színű. Utána megtapintom az anyagát, és így együtt jegyzem meg, hogy az adott anyag milyen színhez tartozott. Így tudom elképzelni, és így marad meg bennem az emlék

– magyarázta korábban az énekesnő.