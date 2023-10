Így tanul férje szemébe nézni a vak Agárdi Szilvi

Hogyan lehetséges az, hogy egy újdonsült feleség még soha sem nézett a férje szemébe? Úgy, hogy Agárdi Szilvi nem lát. A szemével tényleg nem, de ő azt állítja, hogy a szívével, a szeretetével mindent érez a világból. A szerelmespár most egy videóban próbál egymás szemébe nézni, hiszen ami másnak pofon egyszerű, számukra nehéz feladat: felvenni a szemkontaktust.

A 28 éves énekesnő két évvel ezelőtt veszítette el végleg a látását. (Fotó: YouTube)

Gergő segít Szilvinek, hová nézzen

Agárdi Szilvi koraszülöttként jött a világra, ezért látása nem tudott megfelelően kifejlődni, születése óta látássérült. Bal szemének teljes vaksága mellett a jobbon volt 9% látásmaradványa, ám 2021 tavaszán ezt is elvesztette. Mégis, a tehetséges énekesnő teljes életet él, az igazi szerelmet is megtalálta. Gergő segít neki mindenben, és most azt is megmutatják, hogy hogyan próbálják meg felvenni a szemkontaktust.

Így fogok Gergővel szemkontaktust teremteni, Gergő segít benne

– mondta a beharangozóban Szilvi, és ekkor Gergő átvette a szót. Szuggesztíven belenézett párja szemébe, és mondta, merre nézzen a fiatal feleség. Noha Szilvi ugyan képes valamennyire kontrollálni a szemét, így is csak Gergő kedves iránymutatása alapján sikerült végül felvenniük az áhított szemkontaktust, sőt, még egy nagy, cuppanós piszi is elcsattant az utolsó másodpercben.

Gergő jött, látott, elnyerte Szilvi szívét

A videó megtekintése után egy kettős érzés maradhat bennünk. Az egyik részről örülünk Szilvi boldogságának, hiszen révbe ért, Gergővel a szerelmük története egy tündérmesével is felér. A fiú fehér lovon érkezett, jött, látott, győzött. Egyenesen Szilvi szívét nyerte meg: a gyönyörű páros idén tartotta titkos esküvőjét is.

Sosem láttam Gerit, mégis hozzámentem

– nyilatkozta a lágy hangú énekesnő a lagzi után, akinek a videójára is szinte csupa jókívánság érkezett.

– Sok boldogságot kívánok Nektek!

– Nagyon szépek vagytok együtt, látszik, hogy megvan köztetek a harmónia, szeretet, sok boldogságot!

– summázta a több, mint 400 hozzászóló szinte egyöntetűen.

Szilvi hisz benne, hogy hamarosan eldobhatja a fehér botot is. (Fotó: Facebook/Agárdi Szilvi)

Nem adja fel, hogy láthat újra egyszer Agárdi Szilvia

Másrészről, a halandó ember nemigen tud belegondolni, milyen fájó érzés lehet az, hogy nem láthatja élete szerelmét egy percre sem. Azonban Szilvi és férje nem adják fel a harcok, soha nem tesznek le arról, hogy újra láthat majd a fiatal feleség. Az esküvői videó közzé tétele után is így nyilatkozott Szilvi.

Ha egyszer úgy alakítja az élet, hogy újra láthatok, akkor vissza fogom nézni ezeket a felvételeket, és egészen más aspektusból ugyan, de megélem az egészet

– tette hozzá Szilvi, aki híresen jól kezeli a hátrányát, és mindig megpróbálja állapota lehető leghumorosabb oldalát is megmutatni a dolog komolysága mellett.