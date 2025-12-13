60 évesen megkapta első filmszerepét Csonka András: "Ez végre lekerült a bakancslistámról!"

Csonka András hosszú évtizedek óta a magyar televíziózás egyik állandó arca, talán épp ezért lepődött meg mindenki, hogy csak most debütál a filmvásznon. Szerepet kapott Szente Vajk Legénybúcsú című legújabb magyar vígjátékban.
András szerint nem véletlen, hogy ez kimaradt eddig az életéből.
„Mindenki meghökkent rajta. Annyit látták az arcomat, de senki nem gondolta, hogy pont a vásznon nem. Ennek megvannak az okai. Egyrészt rengeteget tévéztem, szappanoperával kezdtem, ott ismertek meg az emberek. A filmrendezők szerintem sokszor úgy gondolkodnak, hogy aki túl sokat van máshol jelen, mint például én a televízióban, vagy akár a popzenében, azt nem szívesen rakják be a filmjeikbe. Ráadásul szeretik az új arcokat szerepeltetni. Én ebbe a klubba korábban sajnos nem tudtam belépni” – kezdte a Borsnak Csonka András.
András hozzáteszi, hogy bár szívesen kipróbálta volna magát ezen a területen is, nem bánja, hiszen rengeteget köszönhet a tévés szerepléseinek.
A Legénybúcsú története a színpadon már hosszú ideje óriási sikerrel fut, Csonka Pici ebben is szerepel, így jött a lehetőség - szinte magától.
„Én is szereplője vagyok ennek az előadásnak a Játékszínben, bár nem pont ezt a szerepet játszom. Amikor Szente Vajk kitalálta, hogy film lesz belőle, elsők között keresett meg. Tudta, hogy nem szerepeltem még filmben, így még inkább örült, hogy rám oszthatta a szerepet” – mondta.
A filmadaptáció azonban nem egyszerű másolat, ugyanis vannak olyan szereplők, akik nem kerültek bele a moziba, vagy más szerepet játszanak, mint a színpadi verzióban.
A meghívás egy nagy álmot pipált ki Csonka András életében. „Nagyon boldog voltam, a bakancslistámról ez végre lekerült” – vallotta András.
A film egyetlen nap történetét meséli el, ezért a színészeknek mindig ugyanúgy kellett kinézniük, amire nagyon kellett figyelni. „Izgultam, nehogy valami probléma közbejöjjön, mert decemberben kezdtük a forgatást, aztán volt egy másik blokk. Májusban vettük fel a külsőket, azt hittük, jó idő lesz. Valójában 6 fok volt, mi pedig nyár estét játszottunk. Volt, hogy arról szólt a jelenet, milyen meleg van, és közben szinte látszott a leheletünk” – emlékezett vissza András.
A kihívások ellenére azt mondja, a hangulat remek volt, és mindenki nagyon élvezte a jeleneteket.
Bár most végre kipipálhatta első filmszerepét, András továbbra sem pihen, és a bakancslistája pedig továbbra is hosszú.
Szeretnék egyszer egy önálló estet csinálni, de a témáját még keresem. Ahhoz nincs tehetségem, hogy megírjam, szóval kelleni fog valaki, aki fogja a kezem ebben a munkában. Szeretnék élő zenekarral is elindulni a koncertezés világában. Persze van bennem egy természetes félelem, hogy erre mekkora lenne az igény, de egyszer mindenképp belevágok. Az a jó, hogy továbbra is tervezgetek, álmodozom, mert ez azt jelenti, hogy még nem öregedtem meg
– zárta gondolatait Csonka András.
