60 évesen megkapta első filmszerepét Csonka András: "Ez végre lekerült a bakancslistámról!"

Csonka András hosszú évtizedek óta a magyar televíziózás egyik állandó arca, talán épp ezért lepődött meg mindenki, hogy csak most debütál a filmvásznon. Szerepet kapott Szente Vajk Legénybúcsú című legújabb magyar vígjátékban.

Csonka András ekkorában még sosem látta a saját arcát (Fotó: MediaWorks Archív)

Csonka András először a vásznon

András szerint nem véletlen, hogy ez kimaradt eddig az életéből.

„Mindenki meghökkent rajta. Annyit látták az arcomat, de senki nem gondolta, hogy pont a vásznon nem. Ennek megvannak az okai. Egyrészt rengeteget tévéztem, szappanoperával kezdtem, ott ismertek meg az emberek. A filmrendezők szerintem sokszor úgy gondolkodnak, hogy aki túl sokat van máshol jelen, mint például én a televízióban, vagy akár a popzenében, azt nem szívesen rakják be a filmjeikbe. Ráadásul szeretik az új arcokat szerepeltetni. Én ebbe a klubba korábban sajnos nem tudtam belépni” – kezdte a Borsnak Csonka András.

Csonka András filmek terén még bizonyítana, ott i megállja a helyt (Fotó: Szabolcs László)

András hozzáteszi, hogy bár szívesen kipróbálta volna magát ezen a területen is, nem bánja, hiszen rengeteget köszönhet a tévés szerepléseinek.

Színházból a mozifilmek világába

A Legénybúcsú története a színpadon már hosszú ideje óriási sikerrel fut, Csonka Pici ebben is szerepel, így jött a lehetőség - szinte magától.

„Én is szereplője vagyok ennek az előadásnak a Játékszínben, bár nem pont ezt a szerepet játszom. Amikor Szente Vajk kitalálta, hogy film lesz belőle, elsők között keresett meg. Tudta, hogy nem szerepeltem még filmben, így még inkább örült, hogy rám oszthatta a szerepet” – mondta.

A filmadaptáció azonban nem egyszerű másolat, ugyanis vannak olyan szereplők, akik nem kerültek bele a moziba, vagy más szerepet játszanak, mint a színpadi verzióban.

A meghívás egy nagy álmot pipált ki Csonka András életében. „Nagyon boldog voltam, a bakancslistámról ez végre lekerült” – vallotta András.

Nyári fagyoskodás májusban

A film egyetlen nap történetét meséli el, ezért a színészeknek mindig ugyanúgy kellett kinézniük, amire nagyon kellett figyelni. „Izgultam, nehogy valami probléma közbejöjjön, mert decemberben kezdtük a forgatást, aztán volt egy másik blokk. Májusban vettük fel a külsőket, azt hittük, jó idő lesz. Valójában 6 fok volt, mi pedig nyár estét játszottunk. Volt, hogy arról szólt a jelenet, milyen meleg van, és közben szinte látszott a leheletünk” – emlékezett vissza András.