Szente Vajk a Legénybúcsúról: „Éreztem, hogy egyszer ebből filmet kell csinálni”

Hat évvel azt követően, hogy Szente Vajk először a színpadon életre keltette a világtörténelem egyik legdurvább bulijának sztoriját, a Legénybúcsú című színmű végre a nagy vásznon is hamarosan bemutatkozhat. Az adaptációt ráadásul ugyanúgy Szente Vajk rendezhette, akinek ez fontos mérföldkő volt az életében, hiszen először ülhetett egy igazi mozifilm direktori székébe. A Jászai Mari-díjas rendező vígjátéka megszületéséről, a magyar filmek jelenlegi helyzetéről és jövőbeli terveiről mesélt lapunknak adott interjújában.

Szente Vajk Legénybúcsú című rendezői debütálása a héten került fel a mozik műsorlistájára (Fotó: Szabolcs László / hot magazin)

Ilyen legénybúcsúja még senkinek sem volt

A Legénybúcsú két jó barát, az Ember Márk és Fehér Tibor által alakított Alex és Simon elvadult bulijáról szól, melyet azelőtt rendeznek meg, mielőtt utóbbi kimondaná a boldogító igent szerelmének. A partizás viszont hamar félremegy, mert Simon eljátssza pókeren az összes pénzüket, de hőseink ezek után csak még jobban elmélyülnek a slamasztikában.

Szente Vajk a Bors kérdésére elárulta, mikor döntött úgy, hogy ideje ezt az elvetemült történetet átköltöztetni színpadról a vászonra. A fiatal direktor azt is rögtön leszögezte, hogy ennek a sztorinak aztán semmi valóságalapja sincs.

Abban a pillanatban, mikor ez a történet elkezdett kirajzolódni, már akkor éreztem, hogy egyszer ebből filmet kell csinálni, bár azt le kell szögeznem, hogy a történet teljes mértékben a fantázia szüleménye. Tehát nemhogy megtörtént események, hanem megtörtént eseményeknek még a csírája sem inspirálta

– kezdte az első filmjét jegyző direktor, aki szerint alkotása fő üzenete, hogy egy ember mi mindent hajlandó megtenni a barátjáért.

Szente Vajk filmje, a Legénybúcsú vörös szőnyeges premierjén

(Fotó: Bors)

Korda György rögtön igent mondott

Magyarországon a póker szabályosan összefonódott Korda György nevével. Az utolsó nagy koncertjére készülő, díjnyertes előadóművész szabadidejét előszeretettel fordítja szeretett hobbijára, sőt, kamera előtt is szívesen ül pókerasztalhoz. Erre korábban láthattunk és hallhattunk példát a Szinglik éjszakájában vagy a Macskafogó 2-ben. Amikor pedig kiderült, hogy a Legénybúcsú cselekményének is elengedhetetlen eleme lesz a póker, Szente Vajk és alkotótársai nem is tudtak másra gondolni.

Amikor a forgatókönyvben körvonalazódott, hogy egy pókerversenyre kerül majd sor, egyből Korda György jutott eszünkbe, hiszen ő az első számú név Magyarországon, ő a „póker pápája”, ha szabad így fogalmaznom. Féltünk, hogy fog reagálni, de nagyon kedvesen és lazán állt ehhez, és rögtön igent mondott. Amikor pedig megérkezett a forgatásra, igazi professzionális színész módjára viselkedett. Ha kellett, ötször megcsinált újra meg újra egy jelenetet, és mindent elvégzett, amit kértem tőle

– árulta el a Borsnak a rendező.