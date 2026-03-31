A mi történetünk: Egy falu, amely együtt lélegzik – betekintés Császártöltés mindennapjaiba

Egy apró település élete sokkal többet rejt, mint amit elsőre látunk. A mi történetünk következő epizódjában személyes történeteken keresztül ismerhetjük meg Császártöltés valódi arcát.
A mi történetünk 2. része Takácsné Stalter Judit polgármester történetével folytatódik ma este a TV2 műsorán futó docu-realityben. Az epizód azt mutatja meg, hogyan válik egy település többé egyszerű lakóhelynél: valódi közösséggé. Judit számára a polgármesteri szerep nem csupán feladat, hanem hivatás. Úgy véli, egy jó vezető együtt él és együtt lélegzik a faluval: jelen van, figyel, meghallgat és kapcsolatot tart az emberekkel. Mindennapjai ezt tükrözik – biciklivel indul munkába, de útja során szinte minden sarkon megállítják egy-egy szóra. Legyen szó az iskola igazgatójáról, a falu háziorvosával, vagy éppen egy családról, akikkel néhány kedves mondatot vált, Judit számára ezek a pillanatok adják munkája lényegét.
Judit személyes kötődése is mély: családja az elsők között települt le Császártöltésen, így számára a múlt tisztelete és a jövő építése kéz a kézben jár. Hisz abban, hogy a fejlődés nemcsak a környezet megszépítését jelenti, hanem lehetőségeket is teremt. Az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg: megújult az orvosi rendelő, az óvoda, az iskola, a könyvtár és a tájház, valamint új piactér és kerékpárút is épült.
A cél egyértelmű: a fiatalok maradjanak helyben. Judit szerint, ha ugyanazokat a lehetőségeket biztosítják számukra, mint egy városban, akkor nem kell elhagyniuk a szülőfalujukat. Ennek egyik bizonyítéka, hogy egyre több olyan család érkezik, akiknek nincs korábbi kötődésük a településhez, mégis itt találnak otthonra.
A közösségi élet is kulcsszerepet kap: Judit mindenkit igyekszik bevonni a falu életébe, legyen szó felújításokról vagy rendezvényekről. A liget megújításának terve például újabb alkalmat teremt arra, hogy az itt élők együtt dolgozzanak egy közös célért.
A több mint százéves falvak megtanulták, hogy az idő próbára tesz, de az emberek egymásba kapaszkodva erősebbek. Az igazi tartást nem a föld adja, hanem azok, akik rajta élnek
– vallja Judit. Ez a szemlélet hatja át mindennapjait és vezetői munkáját is. Az epizód érzékletesen mutatja meg: egy falu valódi ereje nem a méretében, hanem az összetartásában rejlik. Császártöltés példája pedig azt bizonyítja, hogy elhivatottsággal és közös akarattal hosszú távon is élhető és vonzó jövő építhető.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.