A mi történetünk: Egy falu, amely együtt lélegzik – betekintés Császártöltés mindennapjaiba

Egy apró település élete sokkal többet rejt, mint amit elsőre látunk. A mi történetünk következő epizódjában személyes történeteken keresztül ismerhetjük meg Császártöltés valódi arcát.

A mi történetünk című sorozat a falu világának szépségére is rámutat (Fotó: TV2)

A mi történetünk mindenkinek szól

A mi történetünk 2. része Takácsné Stalter Judit polgármester történetével folytatódik ma este a TV2 műsorán futó docu-realityben. Az epizód azt mutatja meg, hogyan válik egy település többé egyszerű lakóhelynél: valódi közösséggé. Judit számára a polgármesteri szerep nem csupán feladat, hanem hivatás. Úgy véli, egy jó vezető együtt él és együtt lélegzik a faluval: jelen van, figyel, meghallgat és kapcsolatot tart az emberekkel. Mindennapjai ezt tükrözik – biciklivel indul munkába, de útja során szinte minden sarkon megállítják egy-egy szóra. Legyen szó az iskola igazgatójáról, a falu háziorvosával, vagy éppen egy családról, akikkel néhány kedves mondatot vált, Judit számára ezek a pillanatok adják munkája lényegét.

A falunak fontos szempont a fiatalok megtartása (Fotó: TV2)

A cél egyértelmű: a fiatalok maradjanak helyben

Judit személyes kötődése is mély: családja az elsők között települt le Császártöltésen, így számára a múlt tisztelete és a jövő építése kéz a kézben jár. Hisz abban, hogy a fejlődés nemcsak a környezet megszépítését jelenti, hanem lehetőségeket is teremt. Az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg: megújult az orvosi rendelő, az óvoda, az iskola, a könyvtár és a tájház, valamint új piactér és kerékpárút is épült.

A cél egyértelmű: a fiatalok maradjanak helyben. Judit szerint, ha ugyanazokat a lehetőségeket biztosítják számukra, mint egy városban, akkor nem kell elhagyniuk a szülőfalujukat. Ennek egyik bizonyítéka, hogy egyre több olyan család érkezik, akiknek nincs korábbi kötődésük a településhez, mégis itt találnak otthonra.

A falu rendezettségére és tisztaságára nagy hangsúlyt fektetnek (Fotó: TV2)

„Az emberek egymásba kapaszkodva erősebbek”

A közösségi élet is kulcsszerepet kap: Judit mindenkit igyekszik bevonni a falu életébe, legyen szó felújításokról vagy rendezvényekről. A liget megújításának terve például újabb alkalmat teremt arra, hogy az itt élők együtt dolgozzanak egy közös célért.

A több mint százéves falvak megtanulták, hogy az idő próbára tesz, de az emberek egymásba kapaszkodva erősebbek. Az igazi tartást nem a föld adja, hanem azok, akik rajta élnek

– vallja Judit. Ez a szemlélet hatja át mindennapjait és vezetői munkáját is. Az epizód érzékletesen mutatja meg: egy falu valódi ereje nem a méretében, hanem az összetartásában rejlik. Császártöltés példája pedig azt bizonyítja, hogy elhivatottsággal és közös akarattal hosszú távon is élhető és vonzó jövő építhető.