A Dal 2026: A Megasztár 3. helyezettje nyert, de mi lett a tehetségkutató többi bronzérmesével? Mutatjuk!

A Dal 2026-os évadát Balogh Rebeka Valéria nyerte, aki korábban egy másik tehetségkutatóban is bizonyított már. Dala, a Veled álmodtam lett idén Magyarország egyetlen dalversenyének győztese. Rebeka korábban a Megasztár 2024-es évadában harmadik helyezett lett – s hogy mi történt azóta a tehetségkutató többi bronzérmesével? Bebizonyosodott, hogy nem csak az első helyezettek neve marad fent évek múltán is. Mutatjuk, mi lett a Megasztár harmadik helyezettjeivel.
A Megasztár 1. évadát, 2003-ban Tóth Vera nyerte, míg Oláh Ibolya ezüst-, Gáspár Laci pedig bronzérmes lett. Mind aktív résztvevői a hazai zenei palettának, bár hozzá kell tenni, Gáspár Laci sokszor nem a zenei kitűnőségével kerül a hírekbe, hanem például luxustárgyai mutogatásával.
A tehetségkutató második évadának – amit Molnár Ferenc Caramel nyert meg – a bronzérmese Tóth Gabi lett. Az énekesnő ugyan mindig is megosztotta a közvéleményt, az azonban vitathatatlan, hogy az elmúlt években számos szakmai elismerést kapott és rajongóbázisa is stabil.
Rúzsa Magdi győzelmével zárult a Megasztár 3. évada, aminek harmadik helyezettje Póka Angéla lett, aki a jelek szerint már nem élvezte annyira a rivaldafényben való lubickolást. Bár a döntő után még évekig zenekarokban játszott és színházi darabban is szerepelt, régóta nem hallatott magáról a nyilvánosság előtt. Egy sok évvel ezelőtti interjújában arról beszélt, hogy angolórákat adva keresi a kenyerét.
A 2008-as negyedik évad harmadik helyezettje Lakatos Krisztián, a „búgó hangú” énekes, noha a műsor után rögtön eldöntötte, hogy kerülni fogja a celebkedést, a zenei pályáról nem tért le. A mai napig érkeznek hozzá a felkérések, közben pedig családapa is lett: tavaly a Tények Plusznak nyilatkozva elmondta, feleségével hét évig küzdöttek a gyermekáldásért.
„Nagyon el voltunk keseredve, de az Úr végül megmutatta, hogy van remény: megszületett Lara. Nagyon sok mindenben megváltoztam. Komolyabb lett a gondolkodásom, más lett a hozzáállásom az élethez. Zenészként korábban sodort az ár, de ma már nincs semmi, ami távol tartana a családomtól.”
Szíj Melinda 16 éve lett a Megasztár 5. szériájának bronzérmese. A szerény, de hatalmas hangú hölgy már a showműsorban sem szerette igazán a kamerák össztüzét, a műsor után pedig folytatta visszavonultabb életét. Ugyan közösségi oldalain és egy-egy fellépésen olykor még kiereszti hangját, a sztárélet nem igazán vonzotta – ennek ellenére még elevenen a köztudatban maradtak produkciói.
A hatodik évad rockere, Talán Attila a Megasztár után egy német tehetségkutatóban is szerencsét próbált, 30 ezer jelentkező közül került a legjobb 32 versenyző közé. Később visszatért Magyarországra, ahol jelenleg egy rockbanda énekeseként gyártja a dalokat.
A 2024-es évad bronzérmese, Balogh Rebeka Valéria karrierje jó úton halad, ezt A Dal 2026-os évadában elért győzelme is bizonyítja.
A Megasztár legutóbbi évadának harmadik helyezettje pedig PYFU lett, Majthényi Zsombor rapperként jutott a döntőbe, ahol hajszállal csúszott le a dobogó magasabb fokairól. A rapper egymás után adja ki új dalait, nemrég pedig a VALMAR nagykoncertjén is felléphetett.
