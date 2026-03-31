BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Dal 2026: A Megasztár 3. helyezettje nyert, de mi lett a tehetségkutató többi bronzérmesével? Mutatjuk!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 09:25
MegasztárBalogh RebekaTóth Gabi
Nem csak a győztesek, de a Megasztár bronzérmesei is sokra vitték, és bebizonyították, hogy nem csupán az első helyezettekre emlékszünk. A Dal 2026 győztese is egy közülük, de mutatjuk, mi lett a többiekkel.
mkb
A szerző cikkei

A Dal 2026-os évadát Balogh Rebeka Valéria nyerte, aki korábban egy másik tehetségkutatóban is bizonyított már. Dala, a Veled álmodtam lett idén Magyarország egyetlen dalversenyének győztese. Rebeka korábban a Megasztár 2024-es évadában harmadik helyezett lett – s hogy mi történt azóta a tehetségkutató többi bronzérmesével? Bebizonyosodott, hogy nem csak az első helyezettek neve marad fent évek múltán is. Mutatjuk, mi lett a Megasztár harmadik helyezettjeivel.

A Dal győztese, Rebeka a Megasztár 3. helyezettje lett
Balogh Rebeka Valéria A Dal 2026-os évadának győztese lett, korábban pedig a Megasztár bronzérmese lett (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Gáspár Laci botrányaival maradt fent

A Megasztár 1. évadát, 2003-ban Tóth Vera nyerte, míg Oláh Ibolya ezüst-, Gáspár Laci pedig bronzérmes lett. Mind aktív résztvevői a hazai zenei palettának, bár hozzá kell tenni, Gáspár Laci sokszor nem a zenei kitűnőségével kerül a hírekbe, hanem például luxustárgyai mutogatásával.

Gáspár Laci hajnalban kapta a telefont és azonnal rohant a kórházba
Gáspár Laci neve fennmaradt, de gyakran botrányai miatt emlegetik (Fotó:  YouTube)

Tóth Gabi megosztó, mégis népszerű

A tehetségkutató második évadának – amit Molnár Ferenc Caramel nyert meg – a bronzérmese Tóth Gabi lett. Az énekesnő ugyan mindig is megosztotta a közvéleményt, az azonban vitathatatlan, hogy az elmúlt években számos szakmai elismerést kapott és rajongóbázisa is stabil.

Tóth Gabit nem törték meg a gyűlölködők, több mint húsz évvel a Megasztáros évada után is népszerű (Fotó: Youtube)

Póka Angéla hátrébb lépett a celebkedéstől

Rúzsa Magdi győzelmével zárult a Megasztár 3. évada, aminek harmadik helyezettje Póka Angéla lett, aki a jelek szerint már nem élvezte annyira a rivaldafényben való lubickolást. Bár a döntő után még évekig zenekarokban játszott és színházi darabban is szerepelt, régóta nem hallatott magáról a nyilvánosság előtt. Egy sok évvel ezelőtti interjújában arról beszélt, hogy angolórákat adva keresi a kenyerét.

Póka Angéla a Megasztár után zenekarokban szerepelt és színdarabokban is szerepelt (Fotó: Mediaworks)

Lakatos Krisztián apaként teljesedett ki

A 2008-as negyedik évad harmadik helyezettje Lakatos Krisztián, a „búgó hangú” énekes, noha a műsor után rögtön eldöntötte, hogy kerülni fogja a celebkedést, a zenei pályáról nem tért le. A mai napig érkeznek hozzá a felkérések, közben pedig családapa is lett: tavaly a Tények Plusznak nyilatkozva elmondta, feleségével hét évig küzdöttek a gyermekáldásért.

Nagyon el voltunk keseredve, de az Úr végül megmutatta, hogy van remény: megszületett Lara. Nagyon sok mindenben megváltoztam. Komolyabb lett a gondolkodásom, más lett a hozzáállásom az élethez. Zenészként korábban sodort az ár, de ma már nincs semmi, ami távol tartana a családomtól.

Lakatos Krisztián a Megasztár után is színpadon maradt, de édesapaként teljesedett ki igazán (Fotó: Schumy Csaba)

Szíj Melinda hangjára mindenki emlékszik

Szíj Melinda 16 éve lett a Megasztár 5. szériájának bronzérmese. A szerény, de hatalmas hangú hölgy már a showműsorban sem szerette igazán a kamerák össztüzét, a műsor után pedig folytatta visszavonultabb életét. Ugyan közösségi oldalain és egy-egy fellépésen olykor még kiereszti hangját, a sztárélet nem igazán vonzotta – ennek ellenére még elevenen a köztudatban maradtak produkciói.

Szíj Melinda nem akart celebbé válni, néha azért még dalra fakad a rajongói nagy örömére (Fotó: Mediawroks)

Talán Attila rockerként folytatta

A hatodik évad rockere, Talán Attila a Megasztár után egy német tehetségkutatóban is szerencsét próbált, 30 ezer jelentkező közül került a legjobb 32 versenyző közé. Később visszatért Magyarországra, ahol jelenleg egy rockbanda énekeseként gyártja a dalokat.

A Dal 2026 nyertese, Rebeka és a rapper PYFU is lépdel előre

A 2024-es évad bronzérmese, Balogh Rebeka Valéria karrierje jó úton halad, ezt A Dal 2026-os évadában elért győzelme is bizonyítja.

A Megasztár legutóbbi évadának harmadik helyezettje pedig PYFU lett, Majthényi Zsombor rapperként jutott a döntőbe, ahol hajszállal csúszott le a dobogó magasabb fokairól. A rapper egymás után adja ki új dalait, nemrég pedig a VALMAR nagykoncertjén is felléphetett.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu