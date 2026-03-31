A Dal 2026: A Megasztár 3. helyezettje nyert, de mi lett a tehetségkutató többi bronzérmesével? Mutatjuk!

A Dal 2026-os évadát Balogh Rebeka Valéria nyerte, aki korábban egy másik tehetségkutatóban is bizonyított már. Dala, a Veled álmodtam lett idén Magyarország egyetlen dalversenyének győztese. Rebeka korábban a Megasztár 2024-es évadában harmadik helyezett lett – s hogy mi történt azóta a tehetségkutató többi bronzérmesével? Bebizonyosodott, hogy nem csak az első helyezettek neve marad fent évek múltán is. Mutatjuk, mi lett a Megasztár harmadik helyezettjeivel.

Balogh Rebeka Valéria A Dal 2026-os évadának győztese lett, korábban pedig a Megasztár bronzérmese lett (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Gáspár Laci botrányaival maradt fent

A Megasztár 1. évadát, 2003-ban Tóth Vera nyerte, míg Oláh Ibolya ezüst-, Gáspár Laci pedig bronzérmes lett. Mind aktív résztvevői a hazai zenei palettának, bár hozzá kell tenni, Gáspár Laci sokszor nem a zenei kitűnőségével kerül a hírekbe, hanem például luxustárgyai mutogatásával.

Gáspár Laci neve fennmaradt, de gyakran botrányai miatt emlegetik (Fotó: YouTube)

Tóth Gabi megosztó, mégis népszerű

A tehetségkutató második évadának – amit Molnár Ferenc Caramel nyert meg – a bronzérmese Tóth Gabi lett. Az énekesnő ugyan mindig is megosztotta a közvéleményt, az azonban vitathatatlan, hogy az elmúlt években számos szakmai elismerést kapott és rajongóbázisa is stabil.

Tóth Gabit nem törték meg a gyűlölködők, több mint húsz évvel a Megasztáros évada után is népszerű (Fotó: Youtube)

Póka Angéla hátrébb lépett a celebkedéstől

Rúzsa Magdi győzelmével zárult a Megasztár 3. évada, aminek harmadik helyezettje Póka Angéla lett, aki a jelek szerint már nem élvezte annyira a rivaldafényben való lubickolást. Bár a döntő után még évekig zenekarokban játszott és színházi darabban is szerepelt, régóta nem hallatott magáról a nyilvánosság előtt. Egy sok évvel ezelőtti interjújában arról beszélt, hogy angolórákat adva keresi a kenyerét.

Póka Angéla a Megasztár után zenekarokban szerepelt és színdarabokban is szerepelt (Fotó: Mediaworks)

Lakatos Krisztián apaként teljesedett ki

A 2008-as negyedik évad harmadik helyezettje Lakatos Krisztián, a „búgó hangú” énekes, noha a műsor után rögtön eldöntötte, hogy kerülni fogja a celebkedést, a zenei pályáról nem tért le. A mai napig érkeznek hozzá a felkérések, közben pedig családapa is lett: tavaly a Tények Plusznak nyilatkozva elmondta, feleségével hét évig küzdöttek a gyermekáldásért.

„Nagyon el voltunk keseredve, de az Úr végül megmutatta, hogy van remény: megszületett Lara. Nagyon sok mindenben megváltoztam. Komolyabb lett a gondolkodásom, más lett a hozzáállásom az élethez. Zenészként korábban sodort az ár, de ma már nincs semmi, ami távol tartana a családomtól.”