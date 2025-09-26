Lakatos Krisztián: „Nem tűntem el, csak élem az életem” – a Megasztár egykori kedvence ma már a családjára koncentrál

Bizonyára a nézők ezrei emlékeznek még a Megasztár negyedik évadának egyik legkülönlegesebb hangjára, a „búgó hangú” Lakatos Krisztiánra. Az énekes a tehetségkutató egyik legnagyobb esélyese volt, és egészen az utolsó előtti adásig menetelt, ám a fináléban már nem vehetett részt. Bár a műsor után egy ideig reflektorfényben maradt, az elmúlt években keveset hallhattunk róla, most azonban a Tények Plusznak adott interjúban őszintén mesélt arról, mi történt vele, és hogyan változott meg az élete.
Az elmúlt 17 év sok fordulatot hozott Krisztián életében, de a legnagyobb változás másfél éve történt: apa lett. Feleségével, Bettivel hosszú éveken át próbálkoztak, ám a gyermekáldás sokáig elmaradt.
Hét éven keresztül próbálkoztunk a babaprojekttel. Már a lombikprogramra készültünk, amikor találkoztunk egy kiváló orvossal, Mátrai Ákossal, aki két év alatt segített nekünk. Nagyon el voltunk keseredve, de az Úr végül megmutatta, hogy van remény: megszületett Lara
– mesélte Krisztián.
Kislánya érkezése teljesen új irányt adott az életének. „Nagyon sok mindenben megváltoztam. Komolyabb lett a gondolkodásom, más lett a hozzáállásom az élethez. Zenészként korábban sodort az ár, de ma már nincs semmi, ami távol tartana a családomtól.”
Sokan kérdezik tőle, miért hallani róla kevesebbet, miért nem szerepel gyakrabban a médiában.
Erre egyértelmű a válasza:
Nem tűntem el, csak nem vállaltam be olyan műsorokat, amiket nem tartottam méltónak. Mindig a zenével foglalkoztam, most is azzal foglalkozom, és remélem, örökké azzal is fogok
A közönség most inkább kisebb fellépéseken, éttermekben, rendezvényeken hallhatja énekelni és úgy tűnik, a közvetlen közönségkapcsolat kifejezetten közel áll hozzá.
Krisztián nem titkolja, hogy a Megasztár idején még „nagyon kölyök” volt. „Nagyon későn érő típus vagyok. Akkor még gyerekfejjel éltem mindent meg, és csak évekkel a műsor után éreztem, hogy tényleg felnőttem.”
Felesége, Betti is megerősíti ezt: „Ő ma is egy nagy gyerek. Én vagyok a komolyabb kettőnk közül, a kapcsolatunkban én vagyok a nyak, aki irányít.”
Ma már a bohém zenész is mást tart a legfontosabbnak: „Számomra a család az első. A kislányom, a feleségem – ők mindenek felett állnak. Azt szeretném, ha mindig így lenne: legyen munkám, legyen egészségünk, és tudjam eltartani a családomat.”
Lakatos Krisztián tehát nem tűnt el, csak más pályán mozog. A reflektorfény helyett ma inkább a családi boldogságban találja meg a helyét, de a zene, amely egykor az ország szívébe repítette, továbbra is ott van az élete középpontjában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.