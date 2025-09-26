Lakatos Krisztián: „Nem tűntem el, csak élem az életem” – a Megasztár egykori kedvence ma már a családjára koncentrál

Bizonyára a nézők ezrei emlékeznek még a Megasztár negyedik évadának egyik legkülönlegesebb hangjára, a „búgó hangú” Lakatos Krisztiánra. Az énekes a tehetségkutató egyik legnagyobb esélyese volt, és egészen az utolsó előtti adásig menetelt, ám a fináléban már nem vehetett részt. Bár a műsor után egy ideig reflektorfényben maradt, az elmúlt években keveset hallhattunk róla, most azonban a Tények Plusznak adott interjúban őszintén mesélt arról, mi történt vele, és hogyan változott meg az élete.

A Megasztár 4.évadában vett részt Lakatos Krisztián, akkor egy ország szurkolt érte (Fotó: Schumy Csaba / dfp)

Megasztár egykori versenyzője: „Hét év küzdelem után érkezett a csoda”

Az elmúlt 17 év sok fordulatot hozott Krisztián életében, de a legnagyobb változás másfél éve történt: apa lett. Feleségével, Bettivel hosszú éveken át próbálkoztak, ám a gyermekáldás sokáig elmaradt.

Hét éven keresztül próbálkoztunk a babaprojekttel. Már a lombikprogramra készültünk, amikor találkoztunk egy kiváló orvossal, Mátrai Ákossal, aki két év alatt segített nekünk. Nagyon el voltunk keseredve, de az Úr végül megmutatta, hogy van remény: megszületett Lara

– mesélte Krisztián.

Kislánya érkezése teljesen új irányt adott az életének. „Nagyon sok mindenben megváltoztam. Komolyabb lett a gondolkodásom, más lett a hozzáállásom az élethez. Zenészként korábban sodort az ár, de ma már nincs semmi, ami távol tartana a családomtól.”

Megasztár zsűrije akkoriban nagyon oda volt Krisztiánért (Fotó: hot! archív)

„Nem tűntem el, csak nem vállaltam el mindent”

Sokan kérdezik tőle, miért hallani róla kevesebbet, miért nem szerepel gyakrabban a médiában.

Erre egyértelmű a válasza:

Nem tűntem el, csak nem vállaltam be olyan műsorokat, amiket nem tartottam méltónak. Mindig a zenével foglalkoztam, most is azzal foglalkozom, és remélem, örökké azzal is fogok

A közönség most inkább kisebb fellépéseken, éttermekben, rendezvényeken hallhatja énekelni és úgy tűnik, a közvetlen közönségkapcsolat kifejezetten közel áll hozzá.

Megasztár 2025-s évada is sok izgalmat tartogat a Krisztiánhoz hasonó tehetségeknek

(Fotó: Schumy Csaba /dfp)

A felnőtté válás hosszú útja

Krisztián nem titkolja, hogy a Megasztár idején még „nagyon kölyök” volt. „Nagyon későn érő típus vagyok. Akkor még gyerekfejjel éltem mindent meg, és csak évekkel a műsor után éreztem, hogy tényleg felnőttem.”