Tóth Gabi nem kertelt a Háborúellenes Gyűlésen: Menő patriótának lenni

Az elmúlt hónapokban Orbán Viktor és a kormány tagjai folyamatosan járják az országot és mindenhol hirdetik a jelenlegi időszak legfontosabb üzenetét: a békét. A mai napon éppen Békéscsabán rendezik az újabb Háborúellenes Gyűlést, amin a magyar miniszterelnök is beszédet mond. A helyszínen rengeteg békepárti ember gyűlt össze, köztük Tóth Gabival és édesapjával.

A Háborúellenes Gyűlés békéscsabai megállóján Tóth Gabi a szomszédos háború veszélyeiről beszélt (Fotó: YouTube)

A Háborúellenes Gyűlésen Tóth Gabi reagált a baloldali trollokra

Sajnos volt ilyen a közvetlen környezetemben is, viszont az volt a szerencsém, hogy nyitott volt egy párbeszédre. Aztán egy pár mondatot után ő is elgondolkodott, hogy ez nem biztos, hogy egy jó narratíva, amire fel lehet fűzni egy kampányt. Ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, akkor a miniszterelnök úr már 2006-ban is megmondta, hogy gázdíj emelés lesz, hiába tagadták a másik oldalon. Orbán Viktor mindig jó pár gondolattal előttünk jár. Szerintem azért nem veszik sokan komolyan ezt a témát, mert mindenki otthonról, a békés szobájából gondolja, hogy nagyon távol van ez tőlünk. Arról nem is beszélve, hogy bizonyos ellenzéki oldalak folyamatosan hiteltelenítenek és bagatellizálnak dolgokat, ami egy bevált trükk náluk, hogy hogyan lehet elvenni a fókuszt a valós problémákról. A hátérben pedig gyönyörűen meggazdagodnak a háborúból és nagyon sok életet oltanak ki emiatt. Azt gondolom, hogy vegyék komolyan ezt az emberek, mivel ez nem egy légből kapott dolog. A miniszterelnök úr szavaiban sosem csalódtam

— mondta a Patrióta csatornáján a tehetséges énekesnő.

Tóth Gabi már régóta jelen van a köztudatban, de még mindig úgy érzi, hogy a fiatalabb generációt képviseli (Fotó: TV2)

Tóth Gabi fiatalnak érzi magát

A magyar kormány kiemelt fontossággal kezeli a fiatalok megszólítását, mivel ők jelentik az ország jövőjét. Gabi arra is kitért, hogy mit gondol a mai fiatalság helyzetéről. „Nem gondolom még magam olyan idősnek, így a fiatalabb generációhoz tartozok. Attól, hogy én egy vagány, nagyszájú csaj vagyok, de azok az értékek, amiket például apukámtól is hoztam, ez nem hogy ciki, de menő. Menő patriótának lenni, menő egy jobboldali konzervatív oldalhoz tartozni és menő kiállni a hazádért és megvívni azokat a csatákat, amiket felmenőink is megvívtak, hogy mi most itt tudjunk lenni” - emelte ki az énekesnő, aki korábban a Fidesz kongresszuson is fellépett.