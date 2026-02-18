A Nagy Ő győztese sosem látott közös fotót posztolt: dúl a szerelem Stohl András és Kriszta között

Ahogy arról a Bors beszámolt, január 26-án startolt el A Nagy Ő legújabb évada a TV2-n, ahol ezúttal Stohl András kegyeiért versengtek a kiválasztottak. A műsor kezdetén 20 lány szállt ringbe a színművész szerelméért, a legvére pedig már csal Kiara Lord és Kiss Kriszta maradt.

Kiss Kriszta és Stohl András

Fotó: MATE KRISZTIAN / hot! magazin/Máté Krisztián

Stohl András Kiss Krisztát választotta

Hatalmas izgalmak közepette Stohl András végül Krisztát választotta a szíve a hölgyének, aki később így nyilatkozott a hot! magazinnak:

Nagyon empatikus ember vagyok. Régen mindenkinek odaadtam mindenemet, legyen az ruha, cipő vagy pénz. Még az utolsó húsz forintomon is másnak vettem kiflit. Anyukám mondott erre egy mondatot, amit soha nem felejtek el: „Te vagy a legfontosabb, lányom”. Ez nekem annyira bevésődött, hogy onnantól kezdve én is egy picit másképp kezdtem el látni magamat. Ugyanúgy szeretem a barátaimat, és ugyanúgy megadnék nekik bármit, de magamat helyezem az első helyre.

A páros a műsor óta valóban egy párt lakot, hétvégén például A Nagy Duett stúdiójában szúrták ki őket együtt, most pedig egy közös fotót is megosztottak a közöségi oldalukon, amelyből csak úgy árad a szerelem.

Dul a szerelem A Nagy Ő sztárjai között

Bejegyzésből kiderült, hogy a napokban egy autómárka eseményére látogattak el közösen a színésszel, mint Kriszta fogalmazott:

András az esemény műsorvezetőjeként volt jelen, én pedig elkísértem őt. Külön öröm volt számunkra, hogy a kedves vendégek, akik ellátogattak a rendezvényre, odajöttek hozzánk, közös fotókat készítettünk, és dedikálhattunk is.

Itt pedig meg is nézheted a mesés fotót: