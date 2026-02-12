Kiara Lord meglepő vallomást tett a Nagy Ő-ről: Nem akar Stohl András párja lenni örökre

Liptai Claudia érkezése alaposan felkavarta a kedélyeket A Nagy Ő adásában, hiszen a műsor egyik legfontosabb döntési pontján segítette régi jó barátját, Stohl Andrást. A tét nem volt kicsi: eldőlt, kik jutnak be a fináléba, és kiknek ér véget a szerelemkeresés. Kiara Lord őszinte mondatai különösen nagy visszhangot váltottak ki, de Claudia végül nem látta rossz fényben a fiatal nőt, sőt, éppen ez az egyenesség billentette át a mérleg nyelvét. Kiara Lord Kiss Kriszta mellett került a döntőbe, míg Pálfi Panna és Kovács Mónika számára véget ért a műsor.

Lékai-Kiss Ramóna és Liptai Claudia árgus szemmekkel figyelték A Nagy Ő szereplőit (Fotó: TV2)

Nagy Ő vallatások Liptai Claudia módra

Liptai Claudia már az első beszélgetések után határozott véleményt fogalmazott meg Stohl András kapcsán: „Nagyon erős, magasan rezgő férfiassága van, fel kell tartani a figyelmét nőként” – mondta, majd azt is hozzátette, hogy Kiara az egyetlen, aki nemcsak kiszolgálni akarja Stohlt, hanem szórakoztatni is. Ez a dinamika pedig szerinte kulcsfontosságú lehet a Nagy Ő boldogságában. Kiara Lord nem kerülte meg a kényes kérdéseket sem:

Figyelj, András szerintem előbb fog meghalni, mint én. Az egész életem nem, de az ő hátralévő aktív éveit el tudja velem tölteni...

– jelentette ki, amit sokan megdöbbenéssel fogadtak. Claudia azonban nem botránkozott meg, sőt, úgy látta, Stohl pontosan az ilyen kendőzetlen igazságokra vágyik: „Ha valamire vágyik András, az mindig az, hogy a tutit mondja a másik” – fogalmazott magabiztosan.

Pannát tartja a gyenge láncszemnek

Lékai-Kiss Ramóna szerint Stohl András tudatosan hívta Claudiát, mert szüksége van a visszajelzésre. Claudia ezt megerősítette, ugyanakkor elárulta: jól ismeri barátját, aki gyakran makacs.

Mind a négy lánnyal beszélgettem, mind a négy tök különböző. Ha őszinte akarok lenni, egy lány kivételével összegyúrnám őket, és akkor lenne meg az ideális személy

– árulta el. Kiarában Claudia azt a lehetőséget látja, hogy a Nagy Ő újra fürdőzhessen a saját fényében és energiájában. Pannát viszont a leggyengébb láncszemnek nevezte: bevallása szerint a harmadik mondatánál „elaludt”. Mónikáról már árnyaltabban beszélt, szerinte lelkileg a legkiemelkedőbb és legnemesebb, ugyanakkor kérdés, hogy érzékenységéből lehet-e valódi erő.