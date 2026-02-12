Kiara Lord meglepő vallomást tett a Nagy Ő-ről: Nem akar Stohl András párja lenni örökre

Liptai Claudia érkezése alaposan felkavarta a kedélyeket A Nagy Ő adásában, hiszen a műsor egyik legfontosabb döntési pontján segítette régi jó barátját, Stohl Andrást. A tét nem volt kicsi: eldőlt, kik jutnak be a fináléba, és kiknek ér véget a szerelemkeresés. Kiara Lord őszinte mondatai különösen nagy visszhangot váltottak ki, de Claudia végül nem látta rossz fényben a fiatal nőt, sőt, éppen ez az egyenesség billentette át a mérleg nyelvét. Kiara Lord Kiss Kriszta mellett került a döntőbe, míg Pálfi Panna és Kovács Mónika számára véget ért a műsor.
Liptai Claudia már az első beszélgetések után határozott véleményt fogalmazott meg Stohl András kapcsán: „Nagyon erős, magasan rezgő férfiassága van, fel kell tartani a figyelmét nőként” – mondta, majd azt is hozzátette, hogy Kiara az egyetlen, aki nemcsak kiszolgálni akarja Stohlt, hanem szórakoztatni is. Ez a dinamika pedig szerinte kulcsfontosságú lehet a Nagy Ő boldogságában. Kiara Lord nem kerülte meg a kényes kérdéseket sem:
Figyelj, András szerintem előbb fog meghalni, mint én. Az egész életem nem, de az ő hátralévő aktív éveit el tudja velem tölteni...
– jelentette ki, amit sokan megdöbbenéssel fogadtak. Claudia azonban nem botránkozott meg, sőt, úgy látta, Stohl pontosan az ilyen kendőzetlen igazságokra vágyik: „Ha valamire vágyik András, az mindig az, hogy a tutit mondja a másik” – fogalmazott magabiztosan.
Lékai-Kiss Ramóna szerint Stohl András tudatosan hívta Claudiát, mert szüksége van a visszajelzésre. Claudia ezt megerősítette, ugyanakkor elárulta: jól ismeri barátját, aki gyakran makacs.
Mind a négy lánnyal beszélgettem, mind a négy tök különböző. Ha őszinte akarok lenni, egy lány kivételével összegyúrnám őket, és akkor lenne meg az ideális személy
– árulta el. Kiarában Claudia azt a lehetőséget látja, hogy a Nagy Ő újra fürdőzhessen a saját fényében és energiájában. Pannát viszont a leggyengébb láncszemnek nevezte: bevallása szerint a harmadik mondatánál „elaludt”. Mónikáról már árnyaltabban beszélt, szerinte lelkileg a legkiemelkedőbb és legnemesebb, ugyanakkor kérdés, hogy érzékenységéből lehet-e valódi erő.
Kriszta kapcsán Claudia elbizonytalanodott a nő kimértsége miatt, mégis úgy érezte, összességében ő illik legjobban Andráshoz. A végső döntőbe végül Kiara Lord és Kiss Kriszta jutottak be, két teljesen eltérő személyiséggel és női energiával. Stohl András számára így a fináléban nemcsak érzelmi, hanem komoly belső választás is vár, hiszen két egészen más utat kínálnak számára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.