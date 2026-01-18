Visváder Tamás nagy álmát váltotta valóra az 1% klub

Visváder Tamás több tévés formátumban is megmérettetett az elmúlt években, de most eljött az idő, hogy kipróbálja magát az igazi nagykutyák között is. Gáspár Beával karöltve csatlakozott ahhoz a 100 civilhez, akik a kölni stúdióból megpróbálták hazahozni az 1% klub - Mennyire okos Magyarország? 20 milliós fődíját. Visváder Tamás és Gáspár Bea persze nem a pénzért, csupán a dicsőségért játszottak, de azért számukra is akadt tétje a sokszereplős, szimultán-elmepárbajnak.
Az üzletembert a vasárnap 19:50 kor kezdődő gigavetélkedőről faggattuk, hogy milyen élményeket szerzett az 1% klub felvételén. „A műsor specialitása, hogy a meghívott, ismert emberek nem nyerhetik meg a pénzdíjat, de kipróbálhatják magukat.”
Mi Bea asszonnyal úgy döntöttünk, hogy összevonjuk erőinket és egymást segítve próbálunk minél messzebbre jutni.
„Hogy ez mennyire volt hatékony, az vasárnap este kiderül. De annyit elárulhatok, hogy nem okoztunk csalódást magunknak. Az pedig határozottan kijelenthető, hogy a harminc másodperc, rettenetesen kevés egy-egy kérdés átgondolására és megválaszolására. Nagyon komplex tudást igényel az 1% klub, és én azt mondom: Tudom, mennyire okos Magyarország és szerintem nem vallottunk szégyent mi 102-en, akik nekifutottunk a feladatsornak” - kezdte lelkesedéssel a hangjában Visváder Tamás.
Tamás ugyanakkor hozzátette, bár a forgatás nem a közelmúltban volt, élénken él benne a hangulat, ami a kölni stúdióban uralkodott a hosszú felvétel alatt. „A forgatás óta gyakran hallottam már mindenféle tévés szakembertől, hogy hihetetlenül erős lett az 1% klub velünk forgatott epizódja. Nos, el is hiszem! Most is emlékszem a rengeteg poénra, a vitákra és a nagy békülésekre. Szuper csapat jött össze és nagyon vibráló és emocionális volt a hangulat végig. Kasza Tibi szórta a poénokat a játékosok pedig vevők voltak a humorára, ahogy Bea és én is. Az pedig külön jól esett, hogy akadt a játékosok között néhány, akik kifejezetten miattam jelentkeztek a kihívásra” - mesélte lapunknak az ismert üzletember, aki az adásban egyiküket be is mutatja majd. Ő Darinka, aki… De ez egyelőre maradjon titok!
Visváder Tamás természetesen mesélt játékostársához, Gáspár Beához fűződő barátságáról is. „Bea asszonnyal jó ideje ismerjük egymást, ahogy a családja többi tagjával is. Mondhatom, hogy baráti viszonyt ápolunk velük családilag is. Beával nemcsak játszottunk, de turistáskodtunk is Kölnben, ahol a forgatás zajlott. Amikor pedig elmondtam neki, hogy régi vágyam a kölni dómban részt venni egy vasárnapi szentmisén, felajánlotta, hogy elkísér.”
Így életem ezen meghatározó élményénél a társam volt, amiért nagyon hálás vagyok neki”
– tette hozzá Visváder Tamás.
Hogy végül Bea és Tamás hogyan szerepelnek az 1% klub - Mennyire okos Magyarország? című sikerműsor soron következő évadában, az kiderül szombat este 19:45-től a TV2 képernyőjén.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.