Visváder Tamás nagy álmát váltotta valóra az 1% klub

Visváder Tamás több tévés formátumban is megmérettetett az elmúlt években, de most eljött az idő, hogy kipróbálja magát az igazi nagykutyák között is. Gáspár Beával karöltve csatlakozott ahhoz a 100 civilhez, akik a kölni stúdióból megpróbálták hazahozni az 1% klub - Mennyire okos Magyarország? 20 milliós fődíját. Visváder Tamás és Gáspár Bea persze nem a pénzért, csupán a dicsőségért játszottak, de azért számukra is akadt tétje a sokszereplős, szimultán-elmepárbajnak.

Visváder Tamás is kipróbálta magát az 1% klub - Mennyire okos Magyarország? felvételén (Fotó: Willi Weber / TV2)

Visváder Tamás: „A harminc másodperc rettenetesen kevés...”

Az üzletembert a vasárnap 19:50 kor kezdődő gigavetélkedőről faggattuk, hogy milyen élményeket szerzett az 1% klub felvételén. „A műsor specialitása, hogy a meghívott, ismert emberek nem nyerhetik meg a pénzdíjat, de kipróbálhatják magukat.”

Mi Bea asszonnyal úgy döntöttünk, hogy összevonjuk erőinket és egymást segítve próbálunk minél messzebbre jutni.

„Hogy ez mennyire volt hatékony, az vasárnap este kiderül. De annyit elárulhatok, hogy nem okoztunk csalódást magunknak. Az pedig határozottan kijelenthető, hogy a harminc másodperc, rettenetesen kevés egy-egy kérdés átgondolására és megválaszolására. Nagyon komplex tudást igényel az 1% klub, és én azt mondom: Tudom, mennyire okos Magyarország és szerintem nem vallottunk szégyent mi 102-en, akik nekifutottunk a feladatsornak” - kezdte lelkesedéssel a hangjában Visváder Tamás.

Vasárnap este a TV2 képernyőjén ismét kiderül: Mennyire okos Magyarország? (Fotó: TV2)

„Kasza Tibi szórta a poénokat...”

Tamás ugyanakkor hozzátette, bár a forgatás nem a közelmúltban volt, élénken él benne a hangulat, ami a kölni stúdióban uralkodott a hosszú felvétel alatt. „A forgatás óta gyakran hallottam már mindenféle tévés szakembertől, hogy hihetetlenül erős lett az 1% klub velünk forgatott epizódja. Nos, el is hiszem! Most is emlékszem a rengeteg poénra, a vitákra és a nagy békülésekre. Szuper csapat jött össze és nagyon vibráló és emocionális volt a hangulat végig. Kasza Tibi szórta a poénokat a játékosok pedig vevők voltak a humorára, ahogy Bea és én is. Az pedig külön jól esett, hogy akadt a játékosok között néhány, akik kifejezetten miattam jelentkeztek a kihívásra” - mesélte lapunknak az ismert üzletember, aki az adásban egyiküket be is mutatja majd. Ő Darinka, aki… De ez egyelőre maradjon titok!