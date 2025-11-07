Itt a bejelentés, amire mindenki várt: kiderült, milyen új sikerműsor érkezik a TV2-re

Újszerű megközelítést választott előadása illusztrálására Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója a budapesti Big Picture szakmai konferencián. Az előadás vizuális megjelenítéseként egy futurisztikus, intergalaktikus világban keltette életre önmagát, a TV2 legismertebb sztárjait és az elnök-vezérigazgatót, így mutatva be az év eddigi nézettségi eredményeit és a jövőbeni programterveket egy galaxisokon átívelő találkozó keretében.

Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója

Fotó: Markovics Gábor / Bors

Előző évi beszédére visszautalva megemlítette, hogy a tavalyi ígéretek maradéktalanul megvalósultak: az elmúlt tíz hónap havi átlaga alapján továbbra is a TV2 az ország legnézettebb csatornája, míg a TV2 Csoport a legnézettebb csatornacsalád minden kiemelt korcsoportban, egész napos és főműsoridős bontásban egyaránt. Eloszlatta azt a tévhitet is, miszerint a TV2-t főként idősebb nézők követik – az adatok szerint a 20-as, 30-as, 40-es és 50-es éveikben járó korosztályok körében is a TV2 a legnépszerűbb. Példaként a 18–29 éveseket emelte ki: ebben a szegmensben a TV2 idei átlagos közönségaránya 9,1%, míg az RTL-é 4,5%.

A nézettségi adatok kapcsán egy további fontos bejelentést is tett: annak érdekében, hogy mindenki számára egyszerűbbé váljon az adatok értelmezése, 2026. január 1-jétől a TV2 Csoport is áttér a lineáris SHR kalkulációra, és a vendégnézőket is beleszámítja a nézettségi mutatókba. Így az RTL és a TV2 közönségarány-számítása minden tekintetben egységessé válik, az eredmények pedig teljes mértékben összehasonlíthatók lesznek.

A statisztikák után a várva várt műsorbejelentések következtek. A közönségkedvenc formátumok közül visszatér az Ázsia Expressz és a Kísértés, VIP kiadással a Kincsvadászok és a Farm, a szívhez szóló Újratervezés és a logikai vetélkedő, az 1% Klub. Érkeznek továbbá az énekes gigashow-k, a Megasztár és A Nagy Duett, a táncparkett ördögeivel a Dancing with the Stars. Új évaddal tér vissza a Séfek séfe, ahol Tischler Petra személyében új séf csatlakozik Vomberg Frigyeshez és Krausz Gáborhoz. Végül, de nem utolsó sorban a nézettségi listák aktuális éllovasa, a Házasság első látásra vadonatúj évaddal.