Visváder Tamás így tenné jobbá a világot

Visváder Tamást sokan Palácsik Lilla férjeként ismerik, ő azonban régóta saját gondolataival és világlátásával hívja fel magára a figyelmet. Az üzletember és családapa hisz abban, hogy a kedvesség nem vész el, sőt, tovább gyűrűzik – és ezt a mindennapjaiban is tudatosan gyakorolja.

Visváder Tamás gyerekei születése után megváltozott, más dolgokat lát fontosnak, mint korábban (Fotó: Markovics Gábor)

Visváder Tamás és a szavak ereje

Visváder Tamás szerint az apró gesztusoknak sokkal nagyobb erejük van, mint azt elsőre gondolnánk. Úgy véli, egyetlen mondat vagy mosoly is képes elindítani valamit, ami messzire hat.

Nagyon hiszek abban, hogy a pillangóeffektus működik, jóban és rosszban is. Például, ha valakinek nehéz időszaka van, és elmondod neki, hogy hálás vagy érte, hogy jó ember és fontos számodra, akkor szerintem ez továbbmegy. Hiszem, hogy ő is elmondja majd másnak, és ezek az apró dolgok jó irányba tudják billenteni a világot

– mondta Tomi.

Visváder Tamás felesége, Palácsik Lilla apró kedvességekkel igyekszik boldoggá tenni férjét, aki nem szereti a nagyobb ajándékokat (Fotó: Vendel Lajos)

Azt is tapasztalja, hogy a kedvesség sokszor visszatalál az emberhez, még a legegyszerűbb hétköznapi helyzetekben is.

„Én tényleg hiszek abban, hogy visszakapom azt, amit adok. A sarki boltban például van egy nagyon kedves hölgy, akivel már az elejétől jó kapcsolat alakult ki. Amikor a két ünnep között bementem, odajött és elmondta nekem, mennyire örül, hogy megismert engem, és én is így voltam vele. Még vásárolni is jobb egy olyan helyen, ahol jó a hangulat. Én úgy vagyok vele, hogy ha csak annyit elérek, hogy valakinek mosolyt csalok az arcára, az már egy csodás dolog” – mesélte.

Ajándékok helyett figyelem

Visváder Tomi számára a kapcsolatok nem véletlenek, és minden találkozásnak jelentőséget tulajdonít.

Ahol csak emberekkel találkozom, igyekszem adni valami kedvességet. Én hiszek benne: úgy működik a világ, és nem véletlen, hogy pont az a postás, az óvónő vagy az az eladó kerül az utunkba. Ezek a kapcsolódások jó okkal vannak az életünkben, és szerintem ezért is fontos, hogy akár pár pillanat alatt is adjunk valami pozitívat, akinek csak lehet

– hangsúlyozta.

Az ajándékokhoz is egészen különleges a viszonya.

Őszintén szólva soha nem szerettem ajándékot kapni, már gyerekként sem. Lilla megtanulta az évek alatt, hogy engem nem lehet tárgyakkal meglepni. Adni viszont nagyon szeretek. Gyerekektől például imádok kapni egy rajzot vagy bármi apróságot, de a tárgyak sosem voltak fontosak számomra

– vallotta be a Borsnak. Számára az igazi érték a figyelem és a gondoskodás.