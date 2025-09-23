Forma–1-es pilótának nézték a népszerű sztárt, Kasza Tibit

A történet nem is akárhogyan indult. Kasza Tibor a hétvégén különleges élménnyel lepte meg kislányát: kettesben indultak el a Jégvarázs musicalre. A sztár Instagram-oldalán elárulta, hogy már napok óta izgatottan készülődtek, Kasza Tibi kislánya Elzának öltözve várta az előadást, és úgy pörgött otthon, mint egy igazi kis tündér.

Kasza Tibit Forma–1-es pilótának hitte egy külföldi házaspár (Fotó: Mediaworks Archív)

Kasza Tibi és a Jégvarázs-kaland

A rajongók jól tudják, mennyire fontos számára a család, így természetes volt, hogy ezt a délutánt teljes egészében a gyermeke örömének szentelte. Az indulás azonban váratlan fordulatot hozott. Már az utcán folyamatosan megállították közös fotókért, de a legnagyobb meglepetés akkor érte, amikor egy külföldi házaspár lépett oda hozzá.

A pár egyenesen azt kérdezte tőle, hogy ő-e Kimi Räikkönen, a visszavonult, de legendás Forma–1-es pilóta. Kasza Tibi először nevetve próbálta tisztázni, hogy ő bizony nem a finn autóversenyző, de minél jobban próbálta bizonygatni, annál kevésbé hittek neki.

Kasza Tibi Kimi Räikkönen hasonmás?

A szituáció hamar komikus fordulatot vett. Hiába mondogatta újra és újra, hogy ő Kasza Tibor, a Forma–1-rajongó házaspár továbbra is abban volt biztos, hogy egy világsztárral futottak össze Budapesten. A zenész végül megunta a dolgot, és viccesen ráhagyta: „Jó, akkor én vagyok.”

A közösségi oldalán is beszámolt az esetről, ahol a rajongók jókat nevettek a történeten. Sokak szerint valóban van némi hasonlóság közte és Kimi Räikkönen között, bár nyilvánvaló, hogy a két férfi egészen más pályán futott be karriert.

A sztár humora megint tarolt

A magyar énekes és műsorvezető híres arról, hogy bármilyen helyzetből képes humort faragni. Ezúttal sem történt másként: a szokatlan szituációt nemhogy kínosnak, hanem kifejezetten szórakoztatónak élte meg. Bejegyzésében arról írt, hogy rég nevetett ekkorát, és hogy néha a legjobb tényleg az, ha az ember ráhagyja másokra a saját verziójukat. A történetből kiderül, mennyire természetes és közvetlen tud maradni Tibi, még akkor is, ha épp összekeverik egy világsztár Forma–1-es bajnokkal.