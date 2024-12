Ördög Nóra kipróbálta magát: „Nem kell szégyenkeznem!”

Vasárnap este a TV2-n kiderül, hogy tartozik-e valaki, vagy valakik abba az 1%-ba, akik a világon mindent, de mindent tudnak, és ha nem, akkor eljutnak-e a jó válaszig puszta józan, paraszti ésszel. Kasza Tibi műsorvezetésével a BBC kölni stúdiójában vették fel a világszerte nagy sikert aratott 1% Klub című gigashow hazai verzióját, vagyis vasárnap este megkapjuk a választ a kérdésre: mennyire okos Magyarország? Ehhez 100 honfitársunk utazott ki Kölnbe, illetve hozzájuk csapódott még a TV2 két prominense, Ördög Nóra és Till Attila is, akik szintén megpróbáltak eljutni a játék utolsó kérdésééig, amire az 1000 fős fókuszcsoport mindössze 1%-a tudta a helyes választ. Természetesen ők ketten játékon kívül tesztelték tudásukat és logikai képességeiket.

Vasárnap este kiderül, hogy Ördög Nóra és Till Attila mennyire gondolkodnak logikusan Fotó: Willi Weber / TV2

Ördög Nóra alig hitt a szemének, amikor belépett a hatalmas stúdióba

A Bors Ördög Nórával beszélgetett az 1% Klub – Mennyire okos Magyarország? című műsorról és ha már így esett, kifaggattuk őt a gigaprodukció kulisszatitkairól is, hiszen műsorvezetőként sem minden nap adatik meg, hogy a világ egyik legnagyobb tévétérsaságának stúdiójában dolgozhasson és pláne játszhasson.

– Brutális az 1% Klub kölni stúdiójának mérete. Nekünk sincs okunk szégyenkezni itthon, de ez mégiscsak egy egészen más lépték.

Nem beszélve arról, hogy az emberben, pláne ha szakmabeli, elindít valamiféle izgalmat a pillanat, amikor belép a BBC birodalom egyik jelentős, inkább monumentális helyszínére

– mesélte lapunknak Ördög Nóra, aki elárulta, a 100 játékost buszokkal utaztatták a forgatás helyszínére, hiszen ez volt a kézenfekvő megoldás. A TV2 műsorvezetőjét nem csupán a BBC stúdió méretei nyűgözték le, de a stúdiót körülvevő kiszolgáló helységek is ámulatba ejtették.

– A Dancing with the Stars-ban egy tényleg tágas az öltözőm van, de az ottani még ezzel a mércével mérve is hatalmas. Ezen túl persze remek összehasonlítási alapot adott ez az út és maga a játék is, és azt kell mondjam, hogy tényleg csak a méretek tekintetében nem tudunk versenyezni a nagyokkal – tette hozzá Ördög Nóra.