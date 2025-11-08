Tündéri: Palácsik-Ráthonyi Tímea cuki fotókon mutatta meg gyermekét

Palácsik-Ráthonyi Tímea (vagyis régi nevén: Vajna Tímea) hosszú, gyötrelmekkel teli utat tett meg az anyaságig, hiszen rengetegszer, rengeteg módszerrel próbálkozott. Végül béranya segítségével született meg első gyermeke, közben pedig ő maga is teherbe esett, így az üzletasszony már kétgyermekes édesanyaként éli az életét.

Palácsik-Ráthonyi Tímea / Fotó: Mediaworks archív

Palácsik-Ráthonyi Tímea most elképesztően cuki képeket osztott meg a közösségi oldalán az egyik gyermekéről, Benről akivel együtt élvezik Los Angelesben a lehengerlő naplementét – sőt, még a híresség cicusa is feltűnik a fotókon, amik hatalmas sikert arattak, hiszen a követők rendesen megszórták szívecskékkel a kommentszekciót.

1 percig bírta ki a cipőt a lábán:) de a puha melegítőt imádjuk.. bár kicsit nagy még rá)

– írta Palácsik-Ráthonyi Tímea az alábbi poszthoz.