Ennél cukibbat ma már nem látsz: Vajna Timi megmutatta kisfiát

Számos sikertelen lombik és vetélés után valóra vált Vajna Tímea (Palácsik-Ráthonyi Tímea) álma: édesanya lett. Andy Vajna özvegye tavaly novemberben még az IVF-kezeléseket folytatta, és minden nap injekcióznia kellett magát, ám a 42 éves modell testileg és lelkileg is nehezen viselte a folyamatot. Bármit megtett volna azért, hogy kisbabája születhessen, így béranyát fogadott, és februárban megszületett az első gyermeke.
A sors pedig kegyes volt hozzá: miközben kisfiukat, Bent várták férjével, Ráthonyi Zoltánnal, kiderült, hogy az üzletasszony természetes módon is várandós lett. Július közepén világra is jött Hailey.
Most a büszke édesanya Benről mutatott meg cuki képeket. A kisfiú huncut lehet, a két fogacskája pedig egyszerűen imádnivaló.
Nem tudok betelni vele.. Ben- szerelmem
- írta a poszt mellé Vajna Tímea.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.