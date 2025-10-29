BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ennél cukibbat ma már nem látsz: Vajna Timi megmutatta kisfiát

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 10:46
Vajna Tímea kisfia, Ben igazán huncut kisfiú lehet, akire rettentően büszke lehet az édesanyja.

Számos sikertelen lombik és vetélés után valóra vált Vajna Tímea (Palácsik-Ráthonyi Tímea) álma: édesanya lett. Andy Vajna özvegye tavaly novemberben még az IVF-kezeléseket folytatta, és minden nap injekcióznia kellett magát, ám a 42 éves modell testileg és lelkileg is nehezen viselte a folyamatot. Bármit megtett volna azért, hogy kisbabája születhessen, így béranyát fogadott, és februárban megszületett az első gyermeke.

Vajna Tímea kisfia, Ben igazi cukiság

A sors pedig kegyes volt hozzá: miközben kisfiukat, Bent várták férjével, Ráthonyi Zoltánnal, kiderült, hogy az üzletasszony természetes módon is várandós lett. Július közepén világra is jött Hailey

Most a büszke édesanya Benről mutatott meg cuki képeket. A kisfiú huncut lehet, a két fogacskája pedig egyszerűen imádnivaló.

Nem tudok betelni vele.. Ben- szerelmem

- írta a poszt mellé Vajna Tímea.

 

