PSG Ogli csak Magyarországon tudja elképzeli az életét! „Itt a legbiztonságosabb”

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 14:05 / FRISSÍTÉS: 2026. január 20. 14:09
A kőgazdag fiatal kora ellenére már rengeteg országban járt Európán belül. Ennek ellenére PSG Ogli a távoli jövőt csak Magyarországon tudja elképzelni, mivel elmondása szerint itt a legnagyobb a biztonság.
PSG Ogli a közösségi oldalán is felszólalt a sok rosszindulatú komment ellen, amelyeket azért kapott, mert kijelentette, hogy Magyarországon van a legnagyobb biztonság Európában. A fiatal influenszer lapunknak kifejtette, hogy pontosan miért is gondolja azt, hogy az európai országokban félve mennek utcára az emberek.

PSG Ogli erősen kritizálta a nyugati országokat (Fotó: Ripost)

PSG Ogli nem bír sokáig külföldön maradni

"Sokszor járok Párizsba focimeccsekre, de nem tudok két-három napnál több időt ott tölteni. Az egyik kedvenc városom a francia főváros, de utána alig várom, hogy hazaérjek. Itthon pedig mindig szívesen megyek ki az utcára, mivel hiába ismernek sokan, még sosem ért semmilyen atrocitás" – mondta lapunknak a kőgazdag fiatal

Oglit nem csupán a francia állapotok aggasztják, szerinte a legtöbb nyugat-európai országban már kezelhetetlen a migránshelyzet.

Minden második poszt és hír külföldön arról szól, hogy megkéselték, megerőszakolták, vagy terrortámadás történt. Ilyet mikor hallunk Magyarországon? Semmikor!

– tette hozzá PSG Ogli, aki korábban a külföldre költözésen is elgondolkodott, de mára egészen másképp látja a jövőjét.

PSG Ogli barátnője mellett megtalálta az igazi boldogságot (Fotó: Ripost)

PSG Ogli Magyarországon képzeli el a jövőt

Fontosnak tartom kiemelni, hogy Magyarországon nagyon rendben van a biztonság! Barátnőmmel karácsonykor is kimentünk a vásárba, rengeteg külföldivel találkoztunk, akik azért jönnek ide, mert tudják, hogy itt nem kell félni semmitől

– tette hozzá Ogli, aki pont emiatt bátran mer kacérkodni a családalapítás gondolatával, hiszen Magyarországon a gyerekek is biztonságban nőhetnek fel.

"Ha egyszer családalapításra veszem rá magam, semmiképpen sem egy külföldi országban tervezem. Csak Magyarországon tudom elképzelni, hogy felnőjenek a gyerekeim. A tömegközlekedésre is szívesebben engedném fel őket, még ha annak nem is vagyok a híve" – nyilatkozta a Borsnak PSG Ogli.

