PSG Ogli el akarta hagyni az országot – Dubajban kezdett volna új életet a kőgazdag fiatal

PSG Ogli Hajdú Péter Beköltözve című műsorába látogatott el vendégként. A kőgazdag fiatal részletesen beszélt magánéletéről, a nőkről, a milliós luxus partikról és ritkán látott családjáról.

PSG Ogli felhagyott a bulizással és korábbi életvitelével (Fotó: Ripost)

PSG Ogli leállt a bulizással

A Kőgazdag Fiatalok szereplője hosszú idő után először érzi magát igazán boldognak. Legújabb párja mellett megtalálta a békét, a csupán 18 éves Amirát élete szerelmének nevezte.

Nagyon szeretem őt, szerintem hosszú ideig megmarad. Úgy érzem, ő az igazi

– mesélte a fiatal sztár.

„Teljesen leálltam a csajozással és a bulikkal. Én már tényleg kiéltem magam. Megmondom őszintén, nem is beszélgetek lányokkal.”

Oglinak meggyűlt a baja az évek során a szerelemmel, a műsorban megdöbbentő vallomást tett korábbi kapcsolatairól. Korábbi párja, Alina, az ukrán szépség a sztár elmondása szerint hatalmas elvárásokat állított fel: Alina arra kérte Oglit, hogy tartsa el családját, amelyre a kőgazdag fiatal nemet mondott, így a kapcsolatnak is csúnya vége lett.

PSG Ogli párja még csak 18 éves, azonban a sztár úgy érzi ő az igaz (Fotó: Instagram/PSG Ogli)

Kirabolták PSG Oglit

A Dancing with the Stars egykori versenyzője ezután belevetette magát a bulizásba, 25. születésnapját Dubajban ünnepelte barátaival. A több napos ünneplés során több mint 20 millió forintot költöttek el alkoholra, hajóra, nőkre és szórakozásra.

A dubaji szülinap azonban nem volt teljesen zökkenőmentes, ugyanis escort lányok rabolták ki Oglit és barátait.

A medencénél ismerkedtem meg velük, együtt buliztunk, majd másnap reggel arra keltem, hogy minden piánkat ellopták. Utána jutottak eszembe emlékfoszlányok, ahogy a csajok mennek kifele a rengeteg piával

– osztotta meg az eset részleteit a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor pénteki epizódjában.

A TV2 sztárjánál nem egyszeri eset, hogy több millió forintot költ el egy-egy éjszaka alatt. PSG Oglinak ugyanis sosem volt akadály a pénz. Hálás, amiért ilyen jó körülmények között nőhetett fel.

„Nagyon jó körülmények között nőttem fel, Hála Istennek nem tudom milyen az, amikor nincs étel az asztalon, pedig tudom, hogy sajnos rengeteg családban így megy.”

A fiatal izomceleb ritkán beszél családjáról, ám most elárulta, hogy nagypapája az, akinek a legtöbbet köszönheti.