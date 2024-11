Rá sem ismersz! 25 kilótól szabadult meg a magyar színész

Peller Károly néhány hónap alatt teljesen megváltozott. A népszerű színész az utóbbi időben nagy súlyfelesleggel küzdött, több mint 30 kiló szaladt fel rá. Ez nem csak a hétköznapokban, de a munkában is nehézséget jelentett számára, ugyanis az is előfordult, hogy a nadrág szétszakadt rajta a színpadon. Persze az egészségét is kockáztatta, hiszen cukorbetegség alakult ki nála, folyamatosan romlott a vérképe és a térdei sem bírták a plusz kilókat. Éppen ezért döntött úgy, hogy itt az ideje a változásnak.

Peller Károly 25 kilótól szabadult meg (Fotó: Nemeth Andras Peter)

Peller Károly: Egész életemben fogyókúráztam

Az Operettszínház sztárja mindig sokat küzdött azért, hogy formában legyen. 2017-ben például azért kezdett őrült diétába, mert az volt a feltétele, hogy megkapja az Ének az esőben főszerepét. Aztán, ahogy már nem a szépfiúk szerepét osztották rá, elkényelmesedett, de ezzel semmi probléma nem volt, hiszen nagyon jól érezte magát a bőrében. Egészen addig, amíg az orvosoktól nem kapott szörnyű diagnózist…

Károly életmódot váltott, odafigyel arra, hogy mit eszik és egy gyógynövényes készítmény is a segítségére van. Így sikerült 25 kilótól megszabadulnia.

Igazából egész életemben fogyókúráztam, és most találtam olyan gyógynövényeket, amelyek segítenek is a fogyásban. Ettől nekem sokkal könnyebb volt megszabadulni a kilóktól, főleg mert tudtam, hogy nem kemikáliákat viszek a testembe

– mondta a Tények Plusz műsorában a színész, aki nagyon boldog, hogy ennyire sikeres volt az életmód váltása.