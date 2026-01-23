Ez szörnyű! Pásztor Erzsi megint megsérült és 48 kilóra fogyott

Pásztor Erzsi eltörte a vállát, a térdével is baj volt, majd mire épp meggyógyult volna, megint elesett. Arra büszke, hogy csak egy előadása maradt el a sérülése miatt.

Pásztor Erzsi és DJ Dominique, azaz Várkonyi Attila a Retro Rádióban beszélgettek

(Fotó: Retro Rádió)

Eltörtem a vállam, szépen javulok, jár hozzám a gyógytornász. Előadásom egyetlen egy marad el, amikor nagyon szorosan voltam összekötözve kézileg… azóta is játszom, hála Istennek

– kezdte a beszámolót a színésznő, akinek számos sikeres színpadi szerepe mellett a Szomszédokban nyújtott alakítása hozott még nagyobb ismertséget. Azt hitte, egy darabig nem lesz gond, de be kellett mennie egy rádióba, és megint elesett.

Jött a taxi, én át akartam menni a másik oldalra, amikor elestem. Arra a térdemre, amelyről előző nap vette le a nővér a kötést, mert rendbe jött… most megint úgy vagyok vele, hogy kötözés van. A tempóm… tudomásul kell vennem, hogy nem vagyok húszéves. De a tempó belülről jön! A lányom pedig mindig könyörög, hogy mami, lassan menj, hova rohansz?

Pásztor Erzsi fogyása: húsz kilóval lett könnyebb, ötven alá ment

Mint mesélte a Retro Rádióban, nem igazán volt kedve videós stábot fogadni, mert nem volt elégedett a külsejével.

Úgy voltam vele, hogy mit mutogassam magam ilyen kornyadtan? Több mint húsz kilót lefogytam, lóg rajtam minden, olyan ágrólszakadt vagyok kicsit most is… de már ötven kilóra felmentem. Negyvennyolc voltam. Visszajött az étvágyam, főzök magamra, mindent eszem.

Mint mondta, a sok díj közül a Halhatatlanok Társulata-tagság az, amelyre a legbüszkébb, ugyanis érzi, hogy minden múlandó, bántja, hogy a régi nagy, magyar színészekről a mai fiatalok nem is hallottak. Említette Dajka Margitot, Sinkovics Imrét, Páger Antalt, ők olyan művészek, akik „a haláláig vele vannak.” Elszomorítja, hogy egy mai tinédzsernek ma már nem jelentenek semmit.

Pásztor Erzsi elmesélte, hogy az unokái Olaszországban élnek, egyik nagyon jól beszél magyarul, a másik kevésbé. „Ha elmegyek, utánam semmi nem marad, szétszórva leszek, sírom se lesz” – jegyezte meg a színésznő, aki nehéz időszakon van túl. Csak a lánya van vele, ő 33 év után hazatelepült Olaszországból, amikor meghalt a férje. „Nem akarom kihasználni a segítségét, de kénytelen voltam” – tette hozzá.