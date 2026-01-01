Rettegek! – Pásztor Erzsi ki sem lép a házból

Pásztor Erzsi néhány hónapja komoly balesetet szenvedett, amely hosszú felépülést vont maga után. A színművésznőnek nagyon óvatosnak kell lennie, ugyanis egy rossz mozdulat is elég, hogy visszaessen. A jelen időjárás miatt ki sem mer lépni az utcára.

Pásztor Erzsi retteg a rossz időjárási viszonyok miatt (Fotó: Szabolcs László / Bors)

Pásztor Erzsi balesete óta fél az újabb eséstől

A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja a Borsnak elárulta, hogy retteg attól, hogy kimenjen az utcára a mostani hóhelyzet miatt.

Rettegek. El sem hagyom a házat, amíg nincs előadásom a színházban. Most van itthon mindenem, étel, a bevásárlás le van tudva, minden megvan. A lányom is arra kért, hogy ne induljak egyedül útnak

– mesélte lapunknak a színésznő.

Bevallotta, hogy balesete óta nagyon fél az eséstől, ezért nem szeretné megkockáztatni, hogy egy újabb sérülést szenvedjen. Habár a bezártságot nehezen viseli, izgatottan várja, hogy a hó elolvadjon és visszatérjen a színpadra.

„Utálatos ez a bezártság. Az az igazság, hogy nem csak nekem kell fokozottan odafigyelnem, hanem a fiataloknak is. Ami segít, hogy itthon olvasok és teszem a dolgom, így könnyebb átvészelni" – mondta Pásztor Erzsi.

Pásztor Erzsi sokkal jobban figyel magára ,mióta balesetet szenvedett (Fotó: archív / hot! magazin)

Pásztor Erzsit a színház élteti

Pásztor Erzsi otthonában töltött időt hasznos dolgokra fordítja. A színművésznő szeret adományozni és örömet okozni másoknak, ezért úgy döntött a nem használt holmikat elajándékozza azoknak, akik rászorulnak.

Annyi holmim van, hogy úgy döntöttem, eladományozom őket. Rengeteg magassarkúm volt, vagy kétszáz pár, de hát már nem igen tudom őket hordani a baleset óta és ezek gyönyörű darabok

– mesélte.

A Soproni Petőfi Színház tagja egy dolog miatt hagyná el otthonát, mégpedig a színház miatt. Következő előadása január kilencedikén esedékes, amelyre már nagyon készül.

A színművésznő azonban fontosnak tartja, hogy felhívja mindenkinek a figyelmét arra, hogy ebben a nyirkos, csúszós időben fokozottan odafigyeljenek az emberek egészségük megőrzésére.