Lázár János a napokban félreérthetően fogalmazott a legutóbbi Lázárinfón, amire többen felkapták a fejüket. Ezért a szombaton, a Kaposváron megtartott Háborúellenes Gyűlésen az építési és közlekedési miniszter bocsánatot kért beszédében a rosszul megfogalmazott mondataiért. „Szeretném megkövetni azokat a cigány-magyar honfitársaimat, akiknek fájt az a néhány mondat, bocsánat érte, valóban sajnálom.” Majd hozzátette, hogy: „Somogyországnak és Magyarországnak a következő tíz esztendőben a magyarországi cigányok jelentik a valódi tartalékot.” Lázár bocsanátkérését pedig az érintettek elfogadták, amire kiváló példa Oláh Gergő Facebook-posztja a témában.

Oláh Gergő komoly üzenetet tett közzé Facebook-oldalán (Fotó: Facebook)

Oláh Gergő: Tudni kell megbocsátani is – többször is!

A kiváló énekes egy hosszú, érzelmekkel és fontos gondolatokkal teli bejegyzésben reagált a történtekre. A szavaiból nemcsak az derül ki, hogy elfogadta a miniszter bocsánatkérését, hanem olyan üzenetet kapunk tőle, amit mindannyiunknak érdemes megfogadni.

„Kérlek, csak akkor kommentelj, ha teljesen végigolvastad, és kérlek, ne gyalázz és ne átkozz engem és a családomat sem! Intelligens kommenteket szívesen olvasok, akkor is, ha nem értesz egyet!”

Mindenki hibázhat, többször is, de ha valaki belátja, megbánja és bocsánatot is kér azért amit tett, tudni kell megbocsátani is – többször is!

„Természetesen nem volt jó hallani nekem sem a „szaros mosdós” szöveget, nem helyénvaló a „tartalék” szó sem. Igen, jó lett volna, ha máshogyan van ez megfogalmazva, de én értettem! Büszke vagyok a származásomra és elégedett magyar cigány vagyok, boldog családdal! De!!!!! Én voltam egészen fiatalon segédmunkás is az építőiparban, apám és apósom mellett is, a legnagyobb hidegben, kint! Voltam fémhulladék-gyűjtő (vasas) is a bátyámmal! Voltam napszámos, szedtük a ribizlit a földeken! Az X-Faktor előtt pedig közmunkás voltam! Lapátoltam az iszapot az árokból, gereblyéztük az utcákat! Ritkán kerestem egy kis pénzt a zenélésből is! De sajnos szegénységben kezdtük el az életünket a feleségemmel, majd az első két gyermekünkkel! És tudjátok miért? Mert másra nem voltam alkalmas akkoriban! És miért nem?”

Mert fiatalon nem végeztem el iskolát, nem tanultam ki egy szakmát sem, nem szereztem tudást olyan területen, amiből egy igazán élhető helyzetből indulhatott volna az életünk a feleségemmel!

„De minden egyes munkának nagyon tudtam örülni, és nagyon hálás voltam mindig, ha tisztességesen tudtam pénzt keresni! Sajnos vannak sokan – cigányok és nem cigányok is –, akik hoztak olyan fiatalkori rossz döntéseket, amelyek negatív irányba befolyásolták az életüket, és emiatt a családépítést szegénységben, kilátástalanságban és nélkülözésben kezdték el, ahogyan én is! És igen, én ilyen helyzetben örültem volna a vécé- és mosdótakarításnak is, mert a családomért bármit megteszek, ami tisztességes úton megy! De aztán rájöttem, hogy Istennek nem az a terve, hogy szegénységben éljünk! Isten arra vezetett, hogy tanuljak és fejlesszem magam! Én pedig így is tettem! Megerősítettem, elmélyítettem az Istennel való kapcsolatomat és ebből kifolyólag erőt és hitet kaptam. Letettem egy szakmát, fejlesztettem magam emberileg is, elkezdtem könyveket olvasni, és zeneileg is építettem magam!”

Ennek az lett az eredménye, hogy egyre jobb lehetőségeket kaptam, amelyeket meg is ragadtam, aztán amikor megértem rá, egyszer csak ott álltam az X-Faktor színpadán, és egy pillanat alatt megismert egy ország!

„Én ki akartam törni a szegénységből! Volt bennem vágy arra, hogy jobb legyek, hogy jobban éljünk! De sajnos sokan vannak, akik megrekednek egy szinten, mert nem akarnak, nem tudnak feljebb emelkedni….Egyszerűen nincs meg bennük az indulat vagy épp az akarat arra, hogy tanuljanak vagy fejlesszék magukat…Még segítséggel sem tudnak változni, változtatni! Nekik igenis jó lehetőség bármilyen munka és természetesen Ők is ugyanolyan értékes, fontos tagjai az Országunkak! Ez róluk szól! Nem a diplomás, értelmiségi, vagy a profi szakmunkás, vagy művész cigányokról! Mert Ők keményen küzdöttek, megragadták a lehetőségeket, mert Ők akartak jobbak, többek lenni! Ahogy az elején mondtam, nekem sem estek jól azok a bizonyos mondatok, de azt látom és tapasztalom, hogy jelenleg rengeteg lehetőség van Magyarországon a cigányság számára! Meg kell ragadni a lehetőségeket! Csak akarni kell, dönteni kell, lépni kell! Fejlődni kell! Nem keseregni az miatt hogy cigánynak születtünk! Az Isten nem azért teremtett cigánynak minket hogy jól kiszúrjon velünk!”

Hatalmas kincset és értéket adott az Országunknak, sőt a világnak azzal, hogy megteremtett minket! Én hálás vagyok azért, hogy cigány vagyok!

- fogalmazott posztjában Oláh Gergő.