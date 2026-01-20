„Én voltam az utolsó ember, aki beszélt vele telefonon” - Nótár Mary mindent elárult édesanyja elvesztéséről

Nótár Mary nem sokszor beszél a magánéletéről és az érzéseiről, most azonban kivételt tett és a Tények Plusz kameráinak vallott róla, hogy mi rejlik a színpad és a csillogás mögött, milyen volt a gyerekkora és hogyan élte meg édesanyja elvesztését.

Nótár Mary édesanyja nyolc évvel ezelőtt hunyt el, óriási űrt hagyva maga után (Fotó: Havran Zoltán)

Nótár Mary: „Fülembe cseng a mai napig”

A mulatós énekesnő gyakorlatilag kiskamasz kora óta pénzkereső, és bár sokan azt gondolhatják, hogy könnyű volt az út, ő maga vallja, hogy rengeteg munkával jutott el lépésről lépésre odáig, ahol most tart. 2017-ben élte meg élete legnagyobb traumáját, amikor is épp karácsonykor veszítette el az édesanyját. „Talán akkor veszítettem el Anyut, amikor a legszorosabb volt a viszonyunk. Amikor bizalmi kapcsolatba kerültünk egymással – mondta Mary, aki azt is elárulta, hogy édesanyja agyvérzésben hunyt el.

Én voltam az utolsó ember, aki beszélt vele telefonon, készültünk a karácsonyra. Nagyon nevetett valami megnyilvánulásomon és ez a fülembe cseng a mai napig. Ezek az élet legnagyobb megpróbáltatásai, hogy fel tudunk-e állni egy-egy mélypontból.

A Sztárban Sztár énekesnője a tragédia után pár nappal már újra színpadra állt, a közönség pedig mit sem sejtett arról, hogy Mary milyen lelki állapotban van. „Én egy roppant erős ember vagyok, azt gondolom. Isten mindig adott nekem annyi erőt, hogy a legrosszabb pillanatok is a lehető legjobban sikerüljenek.” Az énekesnő elárulta, a legnagyobb dolog az életében az, hogy hisz az égiekben.

Valamiért csak elkezdtem zenélni olyan fiatalon. Az amerikai dívák is így érezhetik magukat a világban, mint én az én kis hazámban. A legjobb barátaim a zenekarom, illetve a párom és családja, ez egy szűk kis új család, akiktől én a szeretetet kapom és akik ennyire erős emberré tesznek engem.

Nótár Mary párját, családját és zenekarát tartja a legfontosabbaknak az életében, akik mindig mellette állnak (Fotó: Havran Zoltán)

Nótár Mary életébe gyógyírként érkezett a zene

Noha kevesen tudják, a mulatós énekesnő egy kis zenész dinasztia sarja, akit nagyszülei neveltek fel, gyerekkora azonban közel sem volt zökkenőmentes.

Szörnyű gyerek voltam, az iskolában nem volt olyan hét, hogy én minimum kétszer ne verekedtem volna, a tetőről ugráltam, vagy nem is tudom, belementem fejjel a tóba, mindent az égadta világon megcsináltam, amit csak el lehet képzelni.

– mesélte nevetve, majd hozzátette: a zene egy nyugtató gyógyírként érkezett az életébe, első összekuporgatott zsebpénzéből egy kis szintetizátort vett magának és azon kezdett el játszani, így figyelt fel tehetségére a családja.