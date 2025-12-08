Nótár Mary kitálalt a Sztárban Sztár All Stars döntőjéről!

Hatalmas meglepetés volt sokaknak Nótár Mary a TV2 műsorában. Hétről-hétre elvarázsolta produkcióival a Sztárban Sztár All Stars zsűrijét és a nézőket, rengeteg emlékezetes alakítás fűződik a nevéhez.

A Sztárban Sztár All Stars 2025 döntőjében Nótár Mary, Péterffy Lili, Janicsák Veca és Szandi megtáncoltatta Stohl Andrást (Fotó: Bors)

Sztárban Sztár: Nótár Mary új barátokat szerzett a műsorban

Ahogy közeledett a műsor vége, Nótár Mary úgy érezte, mindenképp szeretne bejutni a döntőbe. A Sztárban Sztár All Stars versenyzője azonban elrontotta Cserháti Zsuzsa dalát a 11. élő show-ban, a nézők pedig Freddie ellenében őt ejtették ki. A döntőben azonban visszatért, Szandival, Janicsák Vecával és Péterffy Lilivel megtáncoltatták Stohl Andrást.

„Öt napja nagyon beteg vagyok, de nem volt kérdés, hogy itt leszek a Sztárban Sztár All Stars döntőjében” – árulta el Nótár Mary a Borsnak.

Nagyon jó érzés volt visszatérni, hiszen rengeteg barátot szereztem. Ez a műsor egy nagy kaland, hatalmas élmény, egy játék volt, amit nagyon komolyan vettem, a vége felé már túl komolyan is. De az már a múlt, minden úgy történt, ahogy lennie kellett! Ide betegen érkeztem, megfáztam, már a próbákat is úgy csináltam végig, semmiképpen nem szerettem volna a csapattársaimat, a csajokat cserben hagyni. Szóval az utolsó szentlélek erejével is, de itt vagyok!

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy kiesése óta a roma előadónő kipihente-e magát. A műsor ideje alatt ugyanis csak az adott feladatra koncentrált, minden perce szigorúan be volt osztva.

Bevallom, azóta nagyon jókat alszom, mostanra úgy érzem, kipihentem magam. Igen, nagyon kemény három hónap volt, rengeteg küzdelemmel úgy, hogy közben végig koncerteztem. Elképesztően feszített volt a tempó, persze nem csak nekem, mindenkinek. Szeretnék itt is gratulálni a többieknek, a döntősöknek külön is, mert ez volt az ország legerősebb versenye, a legerősebb mezőnnyel. Hálás vagyok, hogy itt lehettem, elképesztő az a szeretet, ami azóta is árad felém, a koncerteken is, a közösségi oldalaimon is, annyi üzenet, dicséret, kedvesség, tényleg megmelengeti az ember szívét, soha nem fogom elfelejteni!

Sztárban Sztár 2025: Nótár Mary Cserháti Zsuzsa dalában rontott, önként távozni akart a műsorból

(Fotó: Gáll Regina/Bors)

Nagyon szurkolt Dér Heninek

A vajdasági énekesnőnek a műsor alatt hatalmas rajongótábora lett, a mulatós zene koronázatlan királynője nem is tagadja, ő is közéjük tartozik.