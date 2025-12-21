Szívszorító döntést hozott édesanyja halála miatt Nótár Mary

2017. december 24-én örökre megváltozott a mulatós énekesnő élete, akkor vesztette el édesanyját. Nótár Mary 20 éves korától orvosról-orvosra járt anyukájával, aki súlyos immunbetegséggel harcolt, az előadó szerint csoda, hogy ilyen sokáig velük maradt. Amikor Mária elment, az előadó megfogadta, soha többet nem dolgozik karácsonykor, az ünnepek alatt csak a családjával foglalkozik.

Nótár Mary nagy beleéléssel énekelte a Sztárban Sztár 2025 műsorban a Mama című dalt (Fotó: MW)

Nótár Mary nyolc éve nem zenél karácsonykor

Azt mondják, akkor lesz igazán felnőtt az ember, amikor elveszti szülőjét. Nótár Mary 32 éves volt, amikor 10 perccel azután, hogy anyukájával beszélt, testvére hívta, hogy rohanjon a kórházba.

Nyolcadik éve, hogy édesanyám szenteste elvesztettem, én akkor eldöntöttem, hogy karácsonykor soha többet nem lépek színpadra, nem dolgozom. Ezt a fogadalmamat tartom is. Idén is így lesz, 22-én még koncertezem, másnap, egy napig csak pihenek, 24-étől családozom, szeretteimmel vagyok, jókat eszünk, sokat nevetünk, emlékezünk azokra a szeretteinkre, akik már nem lehetnek velünk!

– árulta el az énekesnő, aki a Sztárban Sztár All Stars elődöntőjéig menetelt.

A szilveszter azonban már teljesen más tészta, a mulatós zene koronázatlan királynője muzsikus családba született, gyermekkorában is azt látta, hogy zenész rokonai ilyenkor dolgoznak, a többiek alkalmazkodtak hozzájuk.

– Ha véletlenül nem zenéltek, akkor a nagyszüleimnél gyűltünk össze, éjfél után nálunk is roppant a virsli, lencsét tettek a zsebeinkbe, mindenki jól szórakozott. A szilveszter számomra is szinte kötelező jelleggel a munkáról szól. Én muzsikus családból származom, abban a babonában nőttem fel, hogy úgy menj át az új évbe, hogy azt csinálod, ami a foglalkozásod, vagy pontosabban, amit szeretsz csinálni és lencse legyen a zsebedben, mert pénzt kell keresned. Nekem a zene az életem, így több, mint húsz éve szilveszterkor mindig zenélek. Szoktak lenni fogadalmaim nekem is, például, hogy kevesebbet káromkodok, de nem nagyon jönnek be, így újabban inkább nem is teszek fogadalmat. Inkább abban hiszek, hogy amit nagyon szeretnék, azt elérem!