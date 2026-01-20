„Néha nagyon nyers és bunkó vagyok” – Kemény karakterek szállnak ringbe a Nagy Ő-ben

Nem volt fokozatos beszokás, sem puha landolás: ezúttal is mindenki egyszerre lépett be ugyanabba a térbe, ugyanazokkal a reményekkel és félelmekkel. A falak még alig szoktak hozzá a lakókhoz, amikor máris repkedtek a kemény mondatok és előítéletek. A Nagy Ő konfliktusokkal, érzelmekkel és drámákkal tér vissza a TV2 képernyőjére.

A Nagy Ő-ért való küzdelemben hamar taktikázni kezdenek a villalakók (Fotó: Máté Krisztián)

Nagy Ő Gina: „Én megosztó leszek, az biztos!”

A Nagy Ő 2026. január 26-án indul és bár a nézők még egy percet sem láttak a műsorból, egyre több konfliktushelyzetről és drámáról értesülnek a kiszivárgó hírekből. A beköltözés önmagában robbanásveszélyes helyzetet teremtett: húsz különböző személyiség, húsz eltérő stratégia, egyetlen közös cél – Stohl András szíve. A feszült hangulat pedig már az első órákban tapintható volt. A Bors egy újabb megosztó hölgyet mutat be és természetesen nem voltunk restek meginterjúvolni őt.

A mezőnyből szinte azonnal kiemelkedett Antal Gina, aki nemcsak külsejével, hanem markáns véleményével is felborította az erőviszonyokat. Már az elején világossá tette, hogy nem hajlandó alkalmazkodni mások érzékenységéhez.

Én teljesen önazonos voltam végig” – mondta, majd hozzátette: „Sokszor úgy tűnik, hogy ráteszek egy lapáttal, amikor látom, hogy ki vannak borulva, de nekem ez a saját stílusom.

Gina szerint az egyszerre történő beköltözés csak felerősítette a konfliktusokat. „Nem értem az ő kiborulásukat, ahogy kommunikálnak” – fogalmazott, majd még keményebben folytatta: „Nevetségesnek tartom ezeket a kiborulásokat. Az apró dolgokon való hisztit egyszerűen nem tudom értelmezni.” A villa falai között hamar kialakult egy szűk klikk, amelyhez Gina is csatlakozott, miközben mások már ekkor célkeresztbe tették őt.

A szókimondó vállalkozó azt sem titkolja, hogy tudja: sokaknál kiveri majd a biztosítékot.

Én megosztó leszek, az biztos! Nem szoktam gondolkodni, mielőtt megszólalok, hát ilyen vagyok

– jelentette ki. Sőt, saját magát sem mentegeti: „Néha nagyon nyers és bunkó vagyok. A legjobb és a legrosszabb tulajdonságom az őszinteségem. Hívhatjuk ezt ördöginek is!”