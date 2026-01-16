„Rejtélyes módon csapok le, igazi Demóna vagyok” – A Nagy Ő-ben ismét Lékai-Kiss Ramóna keveri a lapokat

Január végén visszatér a képernyőre a hazai bulvár egyik legnézettebb társkereső realityje, amely évről évre képes megújulni. A Nagy Ő Stohl András lesz, és az új évad ígérete szerint most minden eddiginél intenzívebb érzelmi hullámvasútra ülhet fel a közönség.
A Nagy Ő sikerműsor új évaddal startol el a TV2-n, amelyben ezúttal Stohl András kegyeiért folyik a harc. A készítők végre lerántották a leplet azokról a hölgyekről, akik beköltöznek a villába, és mindent megtesznek azért, hogy az utolsó rózsa az ő kezükbe kerüljön. A műsor január 26-án este 8 órakor debütál, és már most hatalmas érdeklődés övezi.
Az idei évad egyik legnagyobb erőssége ismét a műsorvezető személye: Lékai-Kiss Ramóna, aki sokszor a háttérből irányítja az eseményeket, egyszerre empatikus támasz és tudatos provokátor, ahogy ő fogalmaz, igazi Demóna karakter. A sajtótájékoztatón Ramóna őszintén beszélt arról, mennyire nehéz érzelmileg ez a kettős szerep.
A Nagy Ő forgatása alatt, olykor hetekig össze vagyok zárva a küzdeni vágyó hölgyekkel és ilyenkor óhatatlanul kialakul bizonyos kapcsolat, kötődés. Nehéz, amikor András egy rózsaceremónián valakinek nem ad rózsát, akiről én azt gondolom, hogy kellett volna kapnia, viszont ez az ő élete, a végső döntést, hogy kivel képzeli el a mindennapjait, egyedül neki kell meghoznia. Ennek ellenére volt olyan, hogy megríkatott, amikor az én szívemhez sokkal közelebb álló hölgy nem kapott rózsát
– mesélte a műsorvezető.
Ramóna az is elárulta, hogy általában mely karakterek és miért állnak hozzá közelebb, s kikért szokott szurkolni.
Nagyon szeretem a nagydumás csajokat. Az őszinteség nekem alap dolog. Amikor azt látom, hogy valaki megérkezik egy műsorba és ami a szívén, az a száján, az nekem nagyon szimpatikus. Ez egy verseny, tehát esetenként nem elkerülhető, hogy játszmázzon az ember, de a lénye, hogy tényleg azt mondja, amit gondol. Látom, hogy vannak olyan karakterek, akik figyelnek egy ideig, csendesen felmérik a terepet, és utána szintén őszintén, az értéküknek megfelelően helyezkednek, haladnak a műsorban. Ezt is kedvelem
- folytatta lapunknak, bár ahogy mondja, a játszma része a műsornak, szerinte a nézők is érzik, mikor valódiak az érzelmek. És hogy miért is mondja magáról, hogy néha „Demónává” válik? Feladata ezúttal is felkavarni az állóvizet, váratlan levelekkel és helyzetekkel tesztelni a szereplőket.
Ugyan empatikus vagyok és amikor nem látják a kamerák, akkor is segítek a csajoknak, de nekem kettős szerepem van, hiszen közben nem véletlenül vagyok ott, fel kell kavarnom az állóvizet, hogy felszínre hozzam a versenyzők valódi énjét. Sokszor a lányok is meghökkennek, hogy milyen feladatot vagy épp titkos levelet kapnak. Megmozgatom a szálakat, hatással vagyok, váratlanul és rejtélyes módon csapok le, igazi Demóna vagyok – a kollégák így szoktak nevezni. Konfliktusom ebből még szerencsére sosem volt
- árulta el a műsorvezető. A Nagy Ő 2026-os évada Ramóna szerint minden eddiginél dinamikusabb és izgalmasabb lett, amihez kellett Stohl Buci személyisége, a kreatív csapat és az elszánt versenyzők is. A kérdés már csak az: ki lesz az a hölgy, akivel Stohl András a finálé után is együtt képzeli el az életét?
