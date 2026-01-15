Melyikük csábítja el? Ez a húsz bombázó versenyez Stohl András szívéért – Íme a Nagy Ő 20 kiválasztottja

Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 14:43
Új évaddal startol el a TV2 sikersorozata, amelyben Stohl András szívéért folyik a harc. Most végre fény derült a színész kegyeiért versengő hölgyek kilétére. Ők lesznek a Nagy Ő szereplői, akik mindent megtesznek azért, hogy a műsorvezető nekik adja az utolsó szál vörös rózsát.
Hamarosan indul a TV2 párkereső műsora, a Nagy Ő Stohl András főszereplésével. A műsorvezetőnek húsz gyönyörű hölgy közül kell kiválasztania azt az egy szerencsést, akivel leélné az életét.

Stohl András a Nagy Ő műsorában keresi a szerelmet
Itt van, mikor indul a Nagy Ő Stohl András főszereplésével (Fotó: TV2)

Ők lesznek a Nagy Ő szereplői

Hosszú ideje várják a nézők, hogy Stohl Bucival az élen visszatérjen a képernyőkre a Bachelor – A Nagy Ő. A társkereső műsor január 26-án este 8 órakor debütál a TV2 csatornáján.

A Nagy Ő műsorvezetője idén nem más lesz, mint Lékai-Kiss Ramóna, aki azon fog igyekezni, hogy Stohl András feleség jelölttel zárja a műsort.

Mióta kiderült, hogy Stohl András válása után a Nagy Ő szerepébe fog bújni, azóta hölgyek tucatjai jelentkeztek, hogy elrabolják a színész szívét és ők lehessenek a következő Stohlné. A meghódítandó férfi személye igazán felcsigázta a műsorba jelentkező hölgyeket.

Sokan kíváncsiak arra, vajon ki lesz az a lány, aki elrabolja Stohl Buci szívét, a színész ugyanis pontos leírást adott a vágyott partnerről.

A valóságshow során a színész húsz nővel ismerkedik majd meg, időről időre pedig döntenie kell arról, hogy kik azok, akikhez érzelmileg közelebb érzi magát. A versenyzők addig maradhatnak műsorban, ameddig újra és újra rózsát kapnak Stohl Andrástól. A végső rózsaceremónián a műsorvezető kiválasztja azt az egy hölgyet, akinek személyében úgy érzi, méltó társra talált.

Árpa Attila és Jákob Zoli után egy vérbeli színész-műsorvezető keresi szíve választottját. Most pedig végre lehullt a lepel a Nagy Ő versenyzőiről is, íme a húsz lány:

Antal Gina vállalkozóként tevékenykedik. A szőke bombázó igazi szókimondó típus, aki azért jött a műsorba, hogy Stohl András hódítsa meg őt

 

