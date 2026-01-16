Nagy Ő Szabina megcsalásáról vallott: „Nekem is volt mélypont az életemben, egyedülálló anyuka vagyok..."

A Nagy Ő sajtótájékoztatóján hivatalosan is bemutatkoztak azok a hölgyek, akik Stohl András szívéért szállnak harcba a műsorban. A húszfős mezőnyből kétségkívül az egyik legfeltűnőbb szereplő Dancsi Szabina volt, aki cursed.princess néven vált ismertté a közösségi médiában: TikTokon közel 37 ezren követik. A magabiztos fellépésű influenszer már az első pillanattól kezdve határozottan jelezte, nem statisztaszerepre érkezett, hanem komoly szándékai vannak.
„Nagyon jó érzés volt magamat visszalátni a mozivásznon. Gyerekkori álmom volt, hogy egyszer filmben szerepeljek, és ez majdnem olyan élmény volt” – mesélte Szabina a sajtóeseményen. Stohl Andrásról, akit a legtöbben a hölgyek közül csak Buciként emlegetnek, rendkívül elismerően beszélt:
Buciban nagyon sok minden megfogott. Szerintem ő egy igazi álompasi, fantasztikus színész és példaértékű ember
– árulta el Dancsi Szabina.
Szabina azt sem titkolta, hogy bár az online térben hercegnői imázst épít, a hétköznapokban egyáltalán nem elszállt celeb: „A mindennapokban is princess vagyok, influenszerként dolgozom, de van egy teljesen normális állásom is: pedagógiai asszisztens vagyok. Imádom a gyerekeket” – mondta, majd hozzátette: „Szívesen megismerném Buci gyerekeit is, el tudnék képzelni egy közös nyaralást”.
A versenytársakról már jóval keményebben fogalmazott:
Őszintén szólva kevés szimpatikus lányt látok. Antal Gina például egyáltalán nem az. Árad belőle a negatív, boszis energia. Az ilyen nőket nem igazán csípem, de nem félek tőle, mert én pozitív és jószívű vagyok, és ez szerintem a műsorban is vissza fog tükröződni
– magyarázta Princess Szabina.
Szabina szerint a személyisége eleve kizárja a rivalizálást: „A természetemből fakad, hogy princess vagyok. A hercegnők mindig vidámak, és nincs szükségük ellenfelekre. Hiába vannak ármánykodások, a végén mindig a jó győzedelmeskedik”. A múltjáról is őszintén beszélt: „Nekem is volt mélypont az életemben, egyedülálló anyuka vagyok. De feltámadtam a hamvaimból, mint egy pink főnix”– vallotta be.
Korábbi kapcsolatának végét hűtlenség okozta, amit nehezen tud megbocsátani: „A párom nem volt hűséges, nekem viszont a hűség mindennél fontosabb. Féltékeny típus vagyok, és nem szeretném, ha bárki azt hinné, el tudja venni azt, ami az enyém – legyen az ruha, cipő vagy akár egy másik ember szíve”– szögezte le a Borsnak. A jelentkezését egyébként csak az édesanyjának és a testvérének árulta el, másnak nem. A műsorban viszont már az egész ország előtt vállalja önmagát – hercegnőként, anyaként és nőként egyaránt.
