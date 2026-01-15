Fotó: Kiderült, ki Stohl András álomnője!

Már nem kell sokat várni arra, hogy elinduljon a legújabb A Nagy Ő Stohl Andrással a főszerepben. Már a 20 hölgy kilétére is fény derült, akiknek feltett szándékuk, hogy őket válassza a színész a végső rózsaceremónián.
A Nagy Ő szereplői egytől egyig igazi bombázók, nincs könnyű dolga Stohl Bucinak. Nehéz választás, hogy kit küldjön haza és kinek adjon egy újabb rózsát.
Na, de ki lesz az a szerencsés hölgy, aki végül elnyeri a műsorvezető szívét? Erre a válaszra még több hetet kell várnunk, az biztos, hogy Stohl András magánélete igazán kalandos volt az elmúlt évtizedekben. A Sztárban Sztár zsűritagja négy hosszú kapcsolaton van túl, amelyből összesen 5 gyermeke született.
Stohl András első felesége, Éva 11 évig volt a színész társa, a szerelemből pedig két lánygyermekük született, Luca és Rebeka. A pár 2003-ban vetett véget a házasságuknak. Stohl András válása után nem sokkal megismerkedett Molnár Tündével, akivel hamar nagy szerelem alakult ki. A vörös démonnal egészen 6 évig alkottak egy párt, ám a kapcsolat végül szakítással zárult. A színész ezután a Nemzeti Színház táncosnőjével kezdett románcot. András és Ancsika 12 évig alkottak egy párt, és habár hatalmas szerelem tombolt köztük, sosem került sor a lánykérésre. Ancsika két gyermekkel ajándékozta meg a színészt, Franciskával és Andrással. A szerelmesek végül 2016-ban szakítottak, miután úgy érezték, kihűlt a szerelmük. Stohl András és második felesége, Vica ekkor ismerkedtek meg egymással, a kapcsolat pedig mindent elsöprő szerelemmel lángolt. 2020-ban vette feleségül Vicát a műsorvezető, 2022-ben pedig közös gyermekük is született, Bella Julianna.
A pár tavaly júniusba jelentette be, hogy házasságuknak vége szakadt és beadták a válókeresetet. Az egész országot megdöbbentette a hír, senki sem számított rá, hogy a pár között valami nem stimmel.
Azóta Stohl András szingli, de Dér Heninek hevesen udvarolt játékosan a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi évadában. A zsűritagot olyannyira megbabonázta az aranytorkú énekesnő, hogy élő adásban „vallott neki szerelmet”:
Mindent megteszel, hogy eltaszíts magadtól, de nem megy. Szerelmes vagyok beléd
– csúszott ki Stohl Buci száján.
Heni iránti vonzalmát, valamint a korábbi nagy szerelmeit is figyelembe véve, a mesterséges intelligencia megalkotta azt a hölgyet, aki biztosan elrabolná a műsorvezető szívét. A kép elkészítéséhez Stohl András első felségének, Évának a vonásait használta fel a program, őt vegyítette Molnár Tündével, Ancsikával, Vicával, valamint felfedezhetőek benne Stohl plátói szerelmének, Dér Heninek a külső jegyei is.
Ha pedig arra vagy kíváncsi, hogy kik versengenek Stohl András kegyeiért, akkor nézd meg a galériánkat A Nagy Ő sajtótájékoztatójáról:
