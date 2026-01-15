Indul a Nagy Ő! Íme minden, amit tudni kell Stohl András szerelmi hullámvasútjáról

Stohl András főszereplésével hamarosan elindul a Bachelor - A Nagy Ő párkereső műsora. Most összeszedtünk mindent, amit tudni kell a TV2 sztárjáról, kezdve hullámvölgyekkel tarkított szerelmi életével. Ma délelőtt bemutatták a hölgysereget, akik a kegyeiért versengtek.

Sothl András válása után A Nagy Ő műsorában keresi következő feleségét, a sajtótájékoztatón a forgatásról mesélt Lékai-Kiss Ramónának (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Ő új évadában keresi a szerelmet

Stohl Buci szerelmi élete kicsit követhetetlennek tűnhet azok számára, akik nem figyelték alaposan az eseményeket. A legújabb magyar Nagy Ő már három váláson és két tüzes szakításon van túl.

Stohl András első felesége, Tordai Éva divattervező, aki két lánygyermekkel ajándékozta meg színészt, Lucával és Rebekával. A szerelmesek 1992-ben házasodtak össze, majd 11 év után, 2003-ban váltak el. A válás után azonnal Molnár Tündével kezdett románcba, ami szintén évekig, egész pontosan 6 esztendeig tartott. Ekkor Stohl megismerkedett a Nemzeti Színház táncosnőjével, Ancsikával, akivel 12 évig éltek együtt. A szerelemből két gyermekük született: Franciska és András. Habár lángolt köztük a szerelem, sosem történt lánykérés. 2016-ban szakításuk után, Buci visszavonhatatlanul beleszeretett egy színházban dolgozó büfésnőbe, Vicába.

Vica 2020-ban lett Stohl András felesége, majd 2022-ben közös gyermekük is született, Bella Julianna. Stohl András gyermekei tehát három komoly kapcsolatából születtek.

Stohl Buci felesége Vica 5 évig "bírta" a színésszel (Fotó: Camera Kft. / hot)

Vajon ki lesz Stohl András új felsége?

Tavaly júniusban bombaként robbant a hír, miszerint a színész és felesége öt együtt töltött év után elválnak. Ezután Stohl András magánélete kiemelten foglalkoztatta a nagyközönséget.

Stohl nagyon örült, hogy a forgatás után újra találkozhatott a hölgyekkel (Fotó: Máté Krisztián)

A Sztárban Sztár zsűritagjának tehát három komoly kapcsolata volt, melyből kettő volt házasság. Összesen pedig 5 gyermeke született. Volt azonban még két olyan hölgy, aki fontos szerepet töltött be a színész életében.

2003-ban Stohl megismerkedett a vörös démonnal, Molnár Tündével, akivel hat évig tartott a kapcsolatuk. A fájdalmas szakítás után Tünde az országot is elhagyta és Spanyolországban kezdett új életet. Később a Szombat esti láz című táncosműsorban Bucit Südi Iringó táncosnővel hozták hírbe, hiszen úgy tűnt, nagyon jól működik köztük a kémia. Később mindkét sztár elmondta, hogy csupán barátság van köztük.