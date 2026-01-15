Stohl András: „Először biztos voltam benne, hogy nem leszek Nagy Ő..."

Január 26-án indul A Nagy Ő új évada a TV2-n, amely már a sajtótájékoztatón jelezte: ezúttal jóval többről van szó, mint egy szokványos párkereső műsorról. A főszerepben Stohl Andrást láthatjuk, aki érezhetően nem veszi félvállról a műsort. A színész-műsorvezető nyíltan beszélt a Borsnak arról, hogy kezdetben kifejezetten elutasító volt az ötlettel kapcsolatban, végül azonban az élethelyzete és a műsor koncepciója együtt győzte meg arról, hogy érdemes belevágni a nagy kalandba.

Stohl András Nagy Ő-ként rengeteg különleges lánnyal fog megismerkedni (Fotó: Máté Krisztián)

Stohl András válása után a Nagy Ő-ben keresi a szerelmet

Először biztos voltam benne, hogy nem leszek Nagy Ő, nem fogom megcsinálni. De aztán beszélgettem Fischer Gáborral, a TV2 Csoport Programstratégiai és Tartalomgyártási igazgatójával, és arra jöttünk rá, hogy ez egy nagyon különleges lehetőség, az élethelyzetemet illetően szintén érdekes, hogy pont most, pont ilyen jellegű műsor indul a TV2-n. Olyan ritka együttállása volt a dolgoknak, hogy aztán elkezdtem rajta komolyan gondolkodni, és végül úgy voltam vele, hogy valóban egy nagyon izgalmas műsort lehet ebből csinálni. És most, ahogy láttam ezt a pici összevágott adást, szerintem sikerült

– fogalmazott Stohl.

Kiara Lord is a szereplők között lesz

Az igaz szerelem kérdésében viszont óvatos realizmussal áll a műsorhoz: „Nem feltétlen hiszem azt, hogy megtalálom az igaz szerelmet, abban hiszek, hogy lehet egy olyan műsort készíteni, ami színvonalasan mutatja meg a férfi-nő párkapcsolatot, és talán van egy esély arra, hogy találkozzak valakivel, akivel később a műsor után kialakulhat valami komolyabb” – árulta el a Nagy Ő.

A Stohl András és Kiara Lord közötti kapcsolat üde színfoltja lehet a műsornak, lévén egyikük sem lámpalázas típus (Fotó: Máté Krisztián)

Prűd országban élünk?

A casting sokszínűsége már az első napokban látványos fordulatokat hozhat, ugyanis az élet minden területéről érkeznek a hölgyek rózsáért. Kiara Lord jelenléte különösen felborzolja a kedélyeket, amit Stohl sem tagadott: „Nagyon felkavarta az állóvizet, hiszen ez egy érdekes társadalmi kérdés, elég prűd országban élünk. Kérdéses, hogy vajon ezt mennyire tudjuk továbbvinni. De Kiara egy olyan személyiség, aki engem kifejezetten érdekelt, hogy ő hogyan gondolkodik a világról, és hogy ki ő valójában, ezért aztán biztos voltam benne, hogy egy darabig bent lesz, mert kíváncsi vagyok rá” – utalt Stohl András Kiara Lord felnőttfilmes múltjára és a társadalmi előítéletekre.