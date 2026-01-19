Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
„Imádok enni, inni, szexelni, hedonista vagyok” – Böbe felkavarja a vizet a Nagy Ő-ben

Nagy Ő
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 18:05
Van, aki óvatosan lépked, és van, aki már az első pillanatban felforgat mindent. A Nagy Ő új évadában a sokat látott Böbe az utóbbiak között lesz, hamar a történések középpontjába kerül.
Böbe belép, körbenéz, és már az első pillanatban érezni lehet: itt bizony megmozdul az addig nyugodtnak hitt állóvíz. A Nagy Ő szereplők között hamar bonyodalmak és konfliktusok alakulnak, de lesz, aki egészen máshogy viszonyul majd ezekehez. Bemutatjuk Mezei Böbét.

A NAgy Ő versenyzői mosolyogva érkeztek a sajtótájékoztatóra, Böbe magabiztossága árulkodó volt.
A Nagy Ő sajtótájékoztatóján még sejteni sem lehetett, hogy mit rejtenek a széles mosolyok Nagy Ő Böbe arcán (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Ő személye magához hívta

A Nagy Ő szereplője, Mezei Böbe neve már ismerős lehet a tévénézőknek, hiszen korábban a Piramis műsorában tűnt fel először és találkozott Stohl Andrással. Akkor még ő sem sejtette, hogy egyszer egy teljesen más szerepben tér vissza mellé, de most bizony elérkezett az idő. Január 26-tól indul a Nagy Ő 2026-os évada, ahol Böbe természetesen egy céllal érkezik: meghódítani András szívét.

Korábban Andrással már találkoztam egy kvízműsorban és éreztem, láttam, hogy elképesztően jó kisugárzása van, erős karakter. Amikor megláttam, hogy ő lesz a Nagy Ő, felnevettem és tudtam, hogy nekem ott kell lennem. Éreztem, hogy András hív és mennem kell a műsorba

– mesélte Böbe a Borsnak arról, amikor megtudta, hogy a Nagy Ő Stohl András lesz idén. Úgy érzi, az az értékrend és életigenlés, amit képvisel, közel állhat a színészhez.

Mindannyian mások vagyunk, mind a 20 nő. Úgy gondolom, hogy az az érték, amit képviselek, az közel állhat Andráshoz. Teljesen hedonista vagyok, imádok élni, sőt, az életet megélni. Imádok enni, inni, szexelni - minden, ami nagyon jó dolog. Szeretem kipróbálni a dolgokat, hedonista vagyok. És szeretném is az embereknek megmutatni, hogyan kell élvezni az életet

 – mondja nevetve. 44 évesen úgy érzi, már „102 évet” élt le, és masszőrként rengeteget látott a világból – és az emberekből is. 

20260115_Nagy ?_MW_bulvar_053
Stohl András kegyeiért húsz nő szállt versenybe (Fotó: Máté Krisztián)

„A véleményemet nem rejtem el”

A sajtótájékoztatón a Bors újságírójának adott interjúból hamar kiderült, hogy Böbe bizony nem fél a konfliktusoktól. „Karakán, határozott személyiség vagyok, de van bennem egy hatalmas empátia” – mondta, majd azt is hozzátette, hogy őszintesége nem mindenkinek lesz könnyen emészthető. 

Őszinte vagyok, a véleményemet nem rejtem el, és szembesítem is az embereket. Ez nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog.

- tette hozzá Böbe, aki számára fontos, hogy a versengés és konfliktusok közben is ember maradjon. „Ha bemegyünk és harcolunk egy férfi kegyeiért, akkor is maradjunk emberek, és a műsor után tükörbe tudjunk nézni” – hangsúlyozta. Ez az elv azonban nem jelenti azt, hogy visszafogná magát: aki az útjába áll, számíthat rá, hogy nem marad szó nélkül.

A Nagy Ő szereplők között Böbe garantáltan kilóg majd a sorból és jelenlétével hamar kusza szálak alakulnak majd a villában.

 

