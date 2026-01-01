Válnak Nagy Bogiék? Egyre több a baljós jel

Nagy Bogi nemrég Dubajba költözött férje új munkája miatt, amely már korábban is komoly próbatételnek bizonyult a kapcsolatuk számára. Bár az énekesnő többször beszélt arról, hogy a távolság és a kétlaki élet nehéz számára, igyekezett alkalmazkodni, és időről időre hazalátogatott Magyarországra. Úgy tűnik azonban, hogy a folyamatos ingázás és a külön töltött idő most mégis nyomot hagyhatott a házasságon.

A fiatal énekesnő rövid idő után, mindössze 21 évesen mondta ki a boldogító igent 9 évvel idősebb párjának. Noha, korábban úgy nyilatkozott a TV2 sztárja, hogy kapcsolatuk igazán erős és hatalmas szerelemben élnek, úgy tűnik, most nehéz időn mennek keresztül.

Az Ének Iskolájában tehetségét bemutató énekesnő körül nem először jelennek meg viharfelhők kapcsolatát illetően. Korábban Bogi őszintén vallott arról, hogy házasságuk első éve igencsak küzdelmes volt.

A házasságom a legstabilabb pont az életemben. Ami nem mindig volt így korábban, de most óriási az összhang közöttünk hála a jó égnek. Ez szerintem az összecsiszolódásnak tudható be.

A találgatásokat ezúttal egy rajongói komment indította el, amely gyorsan terjedni kezdett az interneten. A hozzászóló így fogalmazott:

„Válnak Nagy Bogiék? Már nincsenek kint egymás Instagram biojában és Bogi az összes Marcival lévő képét letörölte. A karácsonyt sem töltötték már együtt és a mai posztjában Marcinak már nincs az ujján a gyűrű. Sajnálnám, ha zátonyra futna ez a kapcsolat, jók voltak együtt, de ez a kétlaki élet szerintem hosszútávon nem tudna működni.”

A komment óta a rajongók minden apró részletet árgus szemekkel figyelnek. Sokan aggódnak az énekesnőért, mások szerint viszont túl korai még temetni a kapcsolatot. Egy biztos: a jelek most nem megnyugtatóak, és a karácsony külön töltése, a törölt közös emlékek, valamint a gyűrű hiánya tovább erősíti a találgatásokat.

Egyelőre sem az énekesnő, sem férje nem reagált hivatalosan a pletykákra. A rajongók azonban reménykednek, hogy csak átmeneti hullámvölgyről van szó – hiszen sokak szerint a távolság már nem egy kapcsolatot tett próbára, de nem mindegyiket törte meg végleg.