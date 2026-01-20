Fájdalmas elszólás: ezért ment tönkre Nagy Bogi házassága?

Hosszú hetek, ha nem hónapok óta pusmogták, hogy az Ének iskolájában feltűnt Nagy Bogi házassága komoly és mély válságba került férjével, Marcival.

Ennyi volt: vége Nagy Bogi házasságának (Fotó: archív)

A találgatásokat egyébként egy rajongói komment indította el, amely gyorsan terjedni kezdett az interneten. A hozzászóló így fogalmazott:

„Válnak Nagy Bogiék? Már nincsenek kint egymás Instagram biojában és Bogi az összes Marcival lévő képét letörölte. A karácsonyt sem töltötték már együtt és a mai posztjában Marcinak már nincs az ujján a gyűrű. Sajnálnám, ha zátonyra futna ez a kapcsolat, jók voltak együtt, de ez a kétlaki élet szerintem hosszú távon nem tudna működni” – írta az aggódó rajongó, utalván arra, hogy Marci karrierje miatt Nagy Bogi félig-meddig Dubajban kezdett új életet, és nem meglepő módon megviselte a folytonos ingázás, miközben a saját zenei karrierjét is igyekezett építeni.

Az énekesnő akkor még egyáltalán nem reagált a szóbeszédre, ám a baljós jelek száma nem csökkent, sőt. Egyre több dolog utalt arra: Nagy Bogi válik.

Nagy Bogi hivatalossá tette: véget ért a szerelem

Január 19-én, a Blue Monday-nek is nevezett hétfőn, az év hivatalosan is legszomorúbb napján Nagy Bogi végül úgy döntött, nem vár tovább. Egy Instagram-bejegyzésben közölte, hogy valóban vége a házasságának.

Nagy Bogi bejelentette: véget ért a házassága (Fotó: Instagram)

„Szeretném röviden jelezni, hogy a férjemmel közösen úgy döntöttünk, külön folytatjuk az utunkat. Ez egy hosszabb ideje zajló, személyes folyamat volt, amit szeretnénk méltósággal kezelni. A döntés nem egyik napról a másikra született, és nem kapcsolódik külső találgatásokhoz vagy harmadik személyhez. Köszönöm a megértést és a tiszteletet!” – írta bejegyzésében az énekesnő, kiemelvén, nem egy harmadik fél miatt ment tönkre a két és fél éven át tartó frigy.

Nagy Bogi és férje 2,5 éven át voltak házasok (Fotó: Nagy Zoltán)

Emiatt mehetett tönkre Nagy Bogi házassága?

De akkor vajon mi okozhatta a problémát? Könnyen lehet, hogy Nagy Bogi férje is a karrierjére koncentrált, és nehezen viselte Bogi zenei szárnyalását? Nos, egy tavaly áprilisi interjúban maga az énekesnő árulta el, mennyire küzdelmes volt a házasságuk első egy éve, mivel Marci nem gondolta volna, hogy Bogi ennyire komolyan veszi az éneklést.