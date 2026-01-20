Fájdalmas elszólás: ezért ment tönkre Nagy Bogi házassága?

Hosszú hetek, ha nem hónapok óta pusmogták, hogy az Ének iskolájában feltűnt Nagy Bogi házassága komoly és mély válságba került férjével, Marcival.
A találgatásokat egyébként egy rajongói komment indította el, amely gyorsan terjedni kezdett az interneten. A hozzászóló így fogalmazott:
„Válnak Nagy Bogiék? Már nincsenek kint egymás Instagram biojában és Bogi az összes Marcival lévő képét letörölte. A karácsonyt sem töltötték már együtt és a mai posztjában Marcinak már nincs az ujján a gyűrű. Sajnálnám, ha zátonyra futna ez a kapcsolat, jók voltak együtt, de ez a kétlaki élet szerintem hosszú távon nem tudna működni” – írta az aggódó rajongó, utalván arra, hogy Marci karrierje miatt Nagy Bogi félig-meddig Dubajban kezdett új életet, és nem meglepő módon megviselte a folytonos ingázás, miközben a saját zenei karrierjét is igyekezett építeni.
Az énekesnő akkor még egyáltalán nem reagált a szóbeszédre, ám a baljós jelek száma nem csökkent, sőt. Egyre több dolog utalt arra: Nagy Bogi válik.
Január 19-én, a Blue Monday-nek is nevezett hétfőn, az év hivatalosan is legszomorúbb napján Nagy Bogi végül úgy döntött, nem vár tovább. Egy Instagram-bejegyzésben közölte, hogy valóban vége a házasságának.
„Szeretném röviden jelezni, hogy a férjemmel közösen úgy döntöttünk, külön folytatjuk az utunkat. Ez egy hosszabb ideje zajló, személyes folyamat volt, amit szeretnénk méltósággal kezelni. A döntés nem egyik napról a másikra született, és nem kapcsolódik külső találgatásokhoz vagy harmadik személyhez. Köszönöm a megértést és a tiszteletet!” – írta bejegyzésében az énekesnő, kiemelvén, nem egy harmadik fél miatt ment tönkre a két és fél éven át tartó frigy.
De akkor vajon mi okozhatta a problémát? Könnyen lehet, hogy Nagy Bogi férje is a karrierjére koncentrált, és nehezen viselte Bogi zenei szárnyalását? Nos, egy tavaly áprilisi interjúban maga az énekesnő árulta el, mennyire küzdelmes volt a házasságuk első egy éve, mivel Marci nem gondolta volna, hogy Bogi ennyire komolyan veszi az éneklést.
„Amikor Marcival összejöttünk, még csak akkor kezdtem el kiépíteni a zenei karrieremet, és évről évre egyre több időt, energiát és pénzt szeretnék belefektetni. Ez pedig nehéz volt neki, mert eleinte azt hitte, hogy nem szeretnék majd ennyire komolyan ezzel foglalkozni, most viszont látja, hogy ez a célom” – vallotta be az énekesnő 2025 áprilisában a Borsnak. Ám akkor még úgy érezte, stabil lábakon áll a házassága, még akkor is, ha nem volt ez mindig így.
„A házasságom a legstabilabb pont az életemben. Ami nem mindig volt így korábban, de most óriási az összhang közöttünk hála a jó égnek. Ez szerintem az összecsiszolódásnak tudható be” – tette hozzá akkor még optimistán Nagy Bogi, akit nemrég BSW Matyival boronáltak össze.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.