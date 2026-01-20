Molnár Csilla 57 éves lenne: Így nézne ki ma a tragikus sorsú szépségkirálynő – Fotó

„Álmodj, királylány” – 57 gyertyát fújna el január 20-án a születésnapi tortáján Molnár Csilla, a tragikus sorsú magyar szépségkirálynő, akinek ismerősei talán még a mai napig azt kérdezik egymástól és önmaguktól: alakulhatott-e volna másképpen Molnár Csilla élete?

Molnár Csilla élete gyorsan tragikus fordulatot vett (Fotó: Fortepan Gábor Viktor)

Molnár Csilla szépségkirálynő élete egy csapásra változott meg

Amikor Csilla jelentkezett a szépségversenyre, már a fotói is elkészültek, mielőtt szüleitől engedélyt kért volna. Édesapjával ekkor kezdett igazán megromlani a kapcsolata, mert sok mindenről csak utólag értesült. A felkészülés drága volt, még a fogait is megcsináltatták a verseny előtt. Az apa hevesen ellenezte az indulást, nem akarta, hogy lánya rossz útra térjen, és ezt nyersen ki is mondta. Bár végül elengedte, azt mondta: legalább majd tanul a vereségből.

A verseny idején kevesen tudták, mit is jelent pontosan egy szépségkirálynő-választás. Csilla a középdöntőre barátaitól kapta a ruhákat, az utazás és a fotózások saját költségre mentek, egy-egy fotózás pedig több mint tízezer forintba került. A döntő előtt egy kizárólagos szerződést is alá kellett írnia, amely nélkül nem indulhatott volna a versenyen. A család sokáig hezitált, végül bevállalták - írja a Bors.

Nem sokkal később úgy tűnt, minden áldozat megérte, hiszen Csilla megnyerte a versenyt.

Molnár Csilla halála az egész országot megrázta

A tragédia napján Csilla boldognak tűnt: vásárolt, dolgozott, a jövőjét tervezte, este pedig Korda György és Balázs Klári koncertjét konferálta volna fel. Hazatérve azonban megváltozott a hangulata.

Unokatestvére észrevette, hogy gyógyszerekkel körülvéve alszik, de ekkor még senki nem gondolt a legrosszabbra. Édesanyja később felment hozzá, Molnár Csilla szépségkirálynő pedig azt mondta:

„Anyuka, nem akarok meghalni.”

Hiába próbálták megmenteni, a mentők érkezésekor már késő volt. Molnár Csilla halála pedig a mai napig sok kérdést vet fel – tragédiája örökre része marad a magyar történelemnek.

Az ország gyászolt – és döbbenten állt a tény előtt, hogy egy szinte még gyermekkorú lány, akit az egész nemzet a tenyerén hordott, magára maradt a legnehezebb pillanataiban. Molnár Csilla halála óta sokan elemezték a történet tanulságait. A rendszerváltás előtti időszakban a társadalom még nem volt felkészülve arra, hogyan kezelje a hirtelen sztárrá vált fiatalokat. A celebkultúra akkor még újdonság volt – sem megfelelő sajtóetikáról, sem mentális támogatásról nem volt szó.