„Álmodj, királylány” – Ez vezetett Molnár Csilla, a fonyódi szépségkirálynő tragédiájához

1986-ban, ezen a napon vetett véget életének Molnár Csilla Andrea, a legvidámabb barakk szépségkirálynője. Rá emlékezünk.

1985 Magyarország, Budapesti Kongresszusi Központ, Molnár Csilla Fotó: Gábor Viktor / Fortepan

Molnár Csilla, a legszebb magyar lány tragédiája

A fonyódi lány

Csilla Kaposváron született, de igazi otthona a balatoni Fonyód volt, ahol egy egyszerű, vendéglátós családban nőtt fel. Gyerekkora tele volt önfeledt pillanatokkal és családi szeretettel. Az élet azonban hamarosan megmutatta a maga árnyoldalát.

Csak vicc volt

Csupán viccből jelentkezett egy barátnőjével az 1985-ben megrendezett szépségversenyre. Nem gondolta komolyan, mégis őt választották a szegszebb lánynak, ő lett a Miss Hungary győztese. Később a harmadik helyezést érte el a Miss Európa szépségversenyen.

Gyorsan jött siker

Az gondolhatnánk, hogy egy győztes királynőnek élete felhőtlen szórakozás, de a mindössze 16 éves lány túl hirtelen került a kamerák és pletykák kereszttüzébe, nem volt felkészülve ekkora médiafigyelemre, és a homályos szerződésekkel járó kötelezettségekre.

Molnár Csilla 1985-ben Fotó: Gábor Viktor / Fortepan

A korona súlya

Csilla élete nem alakult meseszerűen. Az ő története nem csak a csillogásról szól, hanem a mélységről is. A sikerek mögött megbújtak a nehézségek, a lelki terhek. Pletykák és támadások érték – olyan vádak is, amelyek a családját és személyes életét is érintették. Nehezen viselte, hogy édesapja nem fogadja el a párját, ami különösen megviselte a lányt.

A mentális betegség kérdése a reflektorfényben

Molnár Csilla története egy régi, mégis nagyon aktuális téma: a mentális egészség. A hirtelen jött siker és az azzal járó nyomás olyan lelki terhet rótt rá, amit nem tudott kezelni. Az élete egyre nehezebbé vált. Mindez pedig tragédiába torkollott: 1986 nyarán Csilla befejezte a küzdelmet. Búcsúlevelet hagyott hátra, melyben leírta, nem bírt együtt élni a ránehezedő nyomással.

Számos emlékkiállítás, mellszobor, könyv és zenemű született, melyek mind őrzik Molnár Csilla emlékét és üzenetét. Ha legközelebb hallod az „Álmodj, királylány” című dalt, jusson eszedbe, Csilla emlékére íródott.

Nézd meg az alábbi dokumentumfilmet:

