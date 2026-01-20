Ma lenne 57 éves a tragikusan elhunyt szépségkirálynő, Molnár Csilla: Ezt még biztosan nem tudtad a fiatal szépségről!

1985 nyarán Magyarország egy csapásra ismerte meg Molnár Csilla nevét. A mindössze 16 éves gimnazista megnyerte az első újkori magyar szépségversenyt, és a „kicsi vidéki lányból” egyik napról a másikra az ország szépe lett. Természetes bája, szerénysége és őszintesége a zsűrit és a közönséget is lenyűgözte. A hirtelen jött hírnév azonban nem hozott számára boldogságot, a királynői címmel járó hatalmas teher megviselte a fiatal lányt. Alig egy évvel később az egész nemzetet sokkolta a hír: Molnár Csilla tragikus körülmények között elhunyt. Íme tíz érdekesség, amit még biztos nem tudtál a fiatal szépségről:
Molnár Csilla szülei között nyolc év korkülönbség volt az édesanya javára, kapcsolatuk nem volt nagy szerelem. Két gyermekük született, Csilla és öccse, Attila, akik között rendkívül erős testvéri kötelék alakult ki. A család anyagi helyzete nehéz volt, megesett, hogy összesen egy-egy szelet parizer került ételként az asztalra. Egy alkalommal Csilla megette mindet, testvére pedig magára vállalta a felelősséget, hogy nővérét megvédje.
Csilla fiús, eleven kislány volt, gyakran koszosan tért haza, emiatt sokat kellett tisztálkodnia. Már kiskorától önállóságra nevelték, mert édesanyja mindenre meg szerette volna tanítani. Óvodában szókimondó, hisztis kislánynak tartották, volt olyan óvónő, aki emiatt nem kedvelte, más viszont úgy látta, kivételesen tisztán érzékeli a világot. Gimnáziumban már szerették, tanárai is jó véleménnyel voltak róla, különösen akkor teljesített jól, ha érdekelte az adott tantárgy.
Csilla pörgős, szervezkedő, igazságérzetében rendíthetetlen fiatal lány volt. Eredetileg tanár szeretett volna lenni, ám több pedagógusában csalódott, ezért később inkább kozmetikus pályáról álmodott. Tanulmányi eredményei romlani kezdtek, a tanulást ekkor már nem vette igazán komolyan.
Élete során több súlyos baleset is érte: születése is veszélyeztetett volt, később fejsérülést szenvedett, benzint ivott, még tüdőgyulladással is küzdött. A család úgy érezte, mintha a halál már gyerekkorától a nyomában járt volna.
Amikor Csilla jelentkezett a szépségversenyre, már a fotói is elkészültek, mielőtt szüleitől engedélyt kért volna. Édesapjával ekkor kezdett igazán megromlani a kapcsolata, mert sok mindenről csak utólag értesült. A felkészülés drága volt, még a fogait is megcsináltatták a verseny előtt. Az apa hevesen ellenezte az indulást, nem akarta, hogy lánya rossz útra térjen, és ezt nyersen ki is mondta. Bár végül elengedte, azt mondta: legalább majd tanul a vereségből.
A verseny idején kevesen tudták, mit is jelent pontosan egy szépségkirálynő-választás. Csilla a középdöntőre barátaitól kapta a ruhákat, az utazás és a fotózások saját költségre mentek, egy-egy fotózás több mint tízezer forintba került. A döntő előtt egy kizárólagos szerződést is alá kellett írnia, amely nélkül nem indulhatott volna a versenyen. A család sokáig hezitált, végül bevállalták. A jelentkezők közül egyedül Kalmár Zita nem írta alá a papírokat korábbi tapasztalatai miatt. Hiába próbálta a többieket figyelmeztetni, senki nem hallgatott rá.
Csilla megnyerte a versenyt, ám a sikerrel együtt megjelentek a rosszindulatú pletykák is. Egyesek azt állították, apja lefizette a zsűrit, mások szerint kapcsolatban állt a Skorpió együttes frontemberével – ezek persze mind alaptalan vádak voltak. Aztán fokozva a fiatal lány helyzetét: a nyeremények messze nem voltak akkorák, amekkorának beharangozták. A szerződés nem volt korrekt, az utazások meghiúsultak, az egyedi szobor pedig korántsem volt csodálatos.
A szobor elkészítéséhez Csillának meztelenül kellett pózolnia, fotók is készültek róla Fenyő János közreműködésével. A Kairói út is elmaradt, az ígért ezer dollárt pedig soha nem kapta meg, így még a harmadik helyezett is nagyobb nyereményhez jutott, mint az akkor 17 éves Csilla. A versenyek során hidegben fotózták őket, ételt sem mindig kaptak, mentális támogatásról pedig szó sem esett.
Csilla életében több ismert férfi is felbukkant, Flipper Öcsi is udvarolt neki, ám a szíve egy húsz évvel idősebb férfiért, Futács Károlyért dobogott. A diszkótulajdonossal titokban találkoztak, mert a korkülönbség miatt Csilla félt apja reakciójától. A kapcsolat viharos volt, felmerült egy megcsalás gyanúja is, amikor Károly csókkal köszöntötte egy versenytársát. A szerelem azonban olyan erős volt, hogy Csilla még a költözést is vállalta volna, így a konfliktusa is megszűnt volna az apjával.
A tragédia napján Csilla boldognak tűnt: vásárolt, dolgozott, a jövőjét tervezte, este pedig Korda György és Balázs Klári koncertjét konferálta volna fel. Hazatérve azonban megváltozott a hangulata. Unokatestvére észrevette, hogy gyógyszerekkel körülvéve alszik, de ekkor még senki nem gondolt a legrosszabbra. Édesanyja később felment hozzá, Csilla pedig azt mondta:
Anyuka, nem akarok meghalni.
Hiába próbálták megmenteni, a mentők érkezésekor már késő volt. A szülők összeomlottak, az apa felesége bocsánatáért esedezett. Molnár Csilla halála pedig a mai napig sok kérdést vet fel – tragédiája örökre része marad a magyar történelemnek.
Molnár Csilla neve ma is emlékeztet minket arra, hogy a korona lehet bármilyen fényes is, a súlya olykor nagyobb, mint amit egy lélek elbír.
