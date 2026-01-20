Ma lenne 57 éves a tragikusan elhunyt szépségkirálynő, Molnár Csilla: Ezt még biztosan nem tudtad a fiatal szépségről!

1985 nyarán Magyarország egy csapásra ismerte meg Molnár Csilla nevét. A mindössze 16 éves gimnazista megnyerte az első újkori magyar szépségversenyt, és a „kicsi vidéki lányból” egyik napról a másikra az ország szépe lett. Természetes bája, szerénysége és őszintesége a zsűrit és a közönséget is lenyűgözte. A hirtelen jött hírnév azonban nem hozott számára boldogságot, a királynői címmel járó hatalmas teher megviselte a fiatal lányt. Alig egy évvel később az egész nemzetet sokkolta a hír: Molnár Csilla tragikus körülmények között elhunyt. Íme tíz érdekesség, amit még biztos nem tudtál a fiatal szépségről:

Molnár Csilla Andrea élete nem volt mesébe illő (Fotó: Mediaworks)

Molnár Csilla nehéz gyerekkora, szoros családi kötelékek

Molnár Csilla szülei között nyolc év korkülönbség volt az édesanya javára, kapcsolatuk nem volt nagy szerelem. Két gyermekük született, Csilla és öccse, Attila, akik között rendkívül erős testvéri kötelék alakult ki. A család anyagi helyzete nehéz volt, megesett, hogy összesen egy-egy szelet parizer került ételként az asztalra. Egy alkalommal Csilla megette mindet, testvére pedig magára vállalta a felelősséget, hogy nővérét megvédje.

Csilla fiús, eleven kislány volt, gyakran koszosan tért haza, emiatt sokat kellett tisztálkodnia. Már kiskorától önállóságra nevelték, mert édesanyja mindenre meg szerette volna tanítani. Óvodában szókimondó, hisztis kislánynak tartották, volt olyan óvónő, aki emiatt nem kedvelte, más viszont úgy látta, kivételesen tisztán érzékeli a világot. Gimnáziumban már szerették, tanárai is jó véleménnyel voltak róla, különösen akkor teljesített jól, ha érdekelte az adott tantárgy.

Ambíciók, csalódások és a sors árnyéka

Csilla pörgős, szervezkedő, igazságérzetében rendíthetetlen fiatal lány volt. Eredetileg tanár szeretett volna lenni, ám több pedagógusában csalódott, ezért később inkább kozmetikus pályáról álmodott. Tanulmányi eredményei romlani kezdtek, a tanulást ekkor már nem vette igazán komolyan.

Élete során több súlyos baleset is érte: születése is veszélyeztetett volt, később fejsérülést szenvedett, benzint ivott, még tüdőgyulladással is küzdött. A család úgy érezte, mintha a halál már gyerekkorától a nyomában járt volna.