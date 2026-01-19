Megyeri Csilla elárulta, milyen szülésre készül

Izgatottan számolja a napokat Megyeri Csilla és szerelme, Nico, hiszen február elejére várják az első közös gyermekük érkezését. A boldog kismama és bokszoló/edző párja már az utolsó simításokat végzik a gyerekszobán, minden apró részletet kigondolva, hogy a lehető legjobban felkészülve fogadhassák majd a kislányukat.

Megyeri Csilla már nagyon várja a kislánya érkezését - Fotó: Borzi Vivien / hot magazin!/ Borzi Vivien

„Február elejére vagyok kiírva, aztán majd ő eldönti, hogy pontosan mikor akar jönni. Természetes úton szeretném világra hozni a babát, ha – adja Isten – ő is úgy akarja. A gyerekszobában már majdnem minden bútor megvan, már csak a hintaszék hiányzik, de az is napokon belül itt lesz. Már csak annyi van hátra, hogy kimosom a kis ruháit” – kezdte a hot! magazinnak Csilla.

Már berendezték a babasarkot - Fotó: Hot magazin!/ Archív

Megyeri Csilla terhessége alatt kiegyensúlyozott maradt

A műsorvezető számára eddig jól telt a várandósság: nem voltak rosszullétei, végig aktív maradt, és a mindennapjait is ugyanazzal a lendülettel élte, mint korábban.

„Ahogy anyukámnak sem volt velem problémája a kilenc hónap alatt, úgy nekem sincs. Nagyon szerencsés vagyok, mert a baráti társaságomban és a családomban is hallottam egy-két durvább történetet, de nálam minden szépen alakul, teljesen kiélvezem ezt az áldott állapotot, számomra ez egy hatalmas ajándék” – mondta lelkesen a kismama.

Így a vé­gén már azért érzem a fáradékonyságot, például mi­után berakom a mosogatógépet vagy a mosógépet, elfáradok, és le kell ülnöm, napközben pedig igényli a szervezetem, hogy egy-két órát aludjak. Most már a szoptatós párnával alszom, hogy megszokjam, és teljesen kényelmesen pihenek vele

– árulta el a bájos sztármami.

Megyeri Csilla párja is bent lesz a szülésnél

Sok kismama tart a szüléstől. Csilla a várandósság utolsó szakaszára inkább egy izgalmas, nagy kalandként tekint, amelynek végén a karjában tarthatja a kislányát.

„Nem szeretném úgy megélni a szülést, hogy félek. Most ezt a januárt arra szeretném szánni, hogy min­den­nek utánaolvassak egy kicsit; az elmúlt időszakban erre még nem volt időm. Ahogy említettem, természetes úton szeretnék szülni, ráadásul apás szülés lesz, tehát bent lesz velem Nico, és biztos vagyok benne, hogy nagy támaszom lesz. Szerintem ez egy felejthetetlen élmény lesz” – szögezte le az influenszer.