Közeleg a dátum: Megyeri Csilla elárulta, hogyan tervezi megszülni kislányát

Megyeri Csilla terhessége kapcsán természetesen rengeteg kérdés felmerül a követőkben, amelyeket az édesanya most videóban válaszolt meg.

Megyeri Csilla párja, Nico is bent lesz a szülésnél (Fotó: Brandini.CO/hot! magazin)

„Vágjatok bele és ne a világ eseményei befolyásoljanak”

Megyeri Csilla Instagram-oldalán válaszolt követőinek a szüléssel kapcsolatos kérdésekre, többek között arra, hogy hol tervezi megszülni gyermekét. „Nem magánkórházban fogom világrahozni a kislányunkat, hanem államiban, viszont azok közül a kórházak közül választottam, amiről mutattam már videót és ahol a legszimpatikusabb volt a közeg, a szakemberek, akikkel tudtam beszélni” – kezdi a műsorvezető, aki kapott olyan kérdéseket is, amin viszont alaposan meglepődött, például hogy mer erre a bizonytalan világra szülni. A kérdés mérhetetlen udvariatlanságán túllépve Csilla kedvesen reagált, hogy az elmúlt 8-10 évben rengetegszer szegezték neki, miért nincs még gyereke és mikor fog szülni, most pedig, amikor úton van a baba, azzal traktálják, miért pont most.

Nyilván sok anyukát megrémiszt az, amit a hírekben látunk, legyen szó az említett, szomszédunkban zajló háborús helyzetről, nekem viszont mindig a nagypapám jut eszembe, aki megélte a második világháborút és egyébként katonatiszt volt, majd a későbbiekben a Magyar Honvédelmi Szövetségnek dolgozott. Én ebben a közegben nőttem fel és rengeteget mesélt nekem. Ha ő ezt a helyzetet vette volna alapul, amibe született, akkor az apukám sem született volna meg és nem lennék én sem.

Megyeri Csilla hozzátette: ha valaki szeretne családot alapítani és gyermekvállaláson gondolkozik, akkor bele kell vágni.

Ne a világ eseményei befolyásoljanak, hiszen a család az egy menedék és reményt jelent a nehezebb pillanatokban. Lehet ezt halogatni, én is halogattam. Mindig lehet valamire fogni, hogy még nem jött el a megfelelő idő, vagy nem állok készen.

Megyeri Csilla természetes úton szeretné megszülni kislányát

A kismama elmesélte, hogy természetes úton szeretne szülni, s bár tisztában van vele, hogy nem lesz egyszerű feladat, pontosan tudja azt is, hogy a császármetszés sem könnyebb a tekintetben, hogy olyankor viszont a szülés utáni regeneráció lassabb.