„Ez az Élet… Hol jó dolgok történnek velünk, hol rosszak” – Így búcsúzott 2025-től Megyeri Csilla

Mint sokan mások, Megyeri Csilla is megemlékezett az előző esztendőről, néhány fotó kíséretében.

Megyeri Csilla így búcsúzott 2025-től.

Megyeri Csilla elmondta, sok érzés kavarog benne, és bár eredetileg egy 2025-ös összefoglaló videóban gondolkodott, végül meggondolta magát. A műsorvezető inkább három képet választott ki, hogy ezekkel foglalja össze az elmúlt esztendőt:

Ebben a 3 képben minden benne van, ami mondhatni pillanatnyilag aktuális, és ami vegyes érzéseket kelt most bennem…

Az első, fekete-fehér képen Bancsó kutyája látható. Csilla ekkor elmondta, a napokban veszítette el 15 éves kiskedvencét, ami nagyon megviselte: az jelent számára vigaszt, hogy hamarosan megszületik a gyermeke, ami 2026 legszebb ajándéka lesz.

Ez az Élet… Hol jó dolgok történnek velünk, hol rosszak… Az idő szépen csendben teszi a dolgát. Nem élhetünk meg mindent egyszerre, minden tapasztalatnak megvan a maga pillanata.

A második képen Csilla a karácsonyfa előtt, az édesanyjával az oldalán mosolyog, akinek egyébként ma van a születésnapja, míg a harmadikon a párjával, Nicola Sarciával és a férfi kisfiával látható, egy idilli családi fotón.

Köszönöm, hogy velem vagytok, és kívánom mindenkinek a lehető legjobbat az idei évre! 2026

- zárta a bejegyzését a műsorvezető.

Így búcsúzott Megyeri Csilla: