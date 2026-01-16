„Nyugodtan jöhet a második baba, már nem kell kuporgatniuk” – Mandula Ádám élete váratlan fordulatot vett, így él most a botrányhős

Végre fellélegezhet a rapper, aki két hónappal ezelőtt nagyon el volt keseredve, nem látta azt a bizonyos fényt az alagút végén. Mandula Ádám jó barátja szerint azóta nagyon jó helyen dolgozik, ahol végre normális fizetést kap, amiből már albérletet is ki tudnak venni párjával, aki 4, 5 hónapos terhes.

Mandula Ádám párja 4, 5 hónapos terhes (Fotó: Mandula Ádám)

Mandula Ádámnak mégsem kislánya lesz

Ezerrel megbánta már azt az alkoholgőzös éjszakát a rapper, amikor TikTok-élőzés közben csúnyán beszélt kisfiával és bántalmazó magatartást tanúsított vele szemben. Mandula Ádám élete akkor összeomlott, exe, Géczi Bea eltiltotta tőle közös gyermeküket, akivel később csak egy felügyelő jelenlétében találkozhatott. Ráadásul az ügy után nem kapott feloldozást munkaadóktól sem, csak alkalmi munkákat kapott, volt, hogy egy japán étteremben mosogatott este.

„Nagyon rosszul élte meg azokat a hónapokat, nyilván ezerszer megbánta tettét, alig volt pénze, miközben párja a második gyermekével várandós” – mesélte Mandula Ádám rapper ismerőse.

Miközben nagyon örült, hogy kétgyermekes apuka lesz, nem tudta miből fogja eltartani a családját. De pár héttel ezelőtt váratlan fordulat történt, kapott egy nagyon jó munkát, ahol bizalmat szavaztak neki, példásan dolgozik is és nagyon jó fizetése van. Végre megnyugodhatott, nyugodtan jöhet a második baba, lesz miből baba holmikat, pelenkát venni, nem kell kuporgatniuk. Közben a legutóbbi ultrahangos vizsgálaton kiderült, hogy mégsem kislányuk, hanem kisfiuk lesz, akit Medox már nagyon vár. A gyermeke szilveszterkor vele volt, este fél tízkor gyermekpezsgővel koccintottak.

Mandula Ádám gyereke, Medox, nagyon szereti az apukáját (Fotó: Mandula Ádám)

Gyakran találkozik Géczi Beával közös gyermekével

Mandula Ádám Géczi Beával évekig volt együtt, miután szakítottak, akkor láthatta kisfiát, amikor csak akarta. De aztán egy fenyegetőzés és ittas bejelentkezés után Szegedi Fecsó párja megtagadta tőle a láthatást. Később, amikor úgy látta, hogy gyermeke apja jó útra tért, újra találkozhatott a rapper Medox-szal. A tavalyi botrány után, ami miatt jóbarátja, Rugós Beke is megszakította vele a kapcsolatot, azonban csak egy felügyelő előtt láthatta kisfiát.